Google и CoreWeave взялись за «мусорные» облигации на миллиарды долларов

Поддерживаемая Google рекордная сделка по привлечению инвестиций и дополнительная продажа облигаций компанией CoreWeave обеспечили новое вливание в индустрию ИИ, на этот раз в объёме $6,7 млрд, сообщает Bloomberg. При это речь идёт о высокодоходных, но высокорисковых «мусорных» облигациях.

Связанная с Google сделка под руководством Morgan Stanley оценивается в $5,7 млрд, хотя общая сумма заявок от всех желающих составила $19 млрд. Средства пойдут на строительство двух дата-центров в кампусе Meridian Arc HoldCo в округе Салливан (Sullivan, Индиана). Мощности ЦОД будут сданы в аренду неооблаку Fluidstack, а сама сделка поддерживается Google.

Тем временем провайдер облачной инфраструктуры CoreWeave продал новый пакет облигаций на сумму $1 млрд под 9,75 % с погашением в 2031 году, всего через неделю после предыдущего размещения ценных бумаг на $1,75 млрд. По данным Datacenter Dynamics, в марте 2026 года CoreWeave получила взаймы $8,5 млрд для поддержки закупок ИИ-ускорителей для Meta✴. Неооблачный провайдер наращивает свою долговую нагрузку для расширения инфраструктуры, к концу 2025 года совокупный долг компании составил $21,6 млрд. Ранее в текущем году она получила $2 млрд инвестиций от NVIDIA.

Быстрое распространение ИИ вызвало беспрецедентный дефицит свободных мощностей ЦОД, ИИ-ускорителей и электроэнергии для обеспечения их работы. Для финансирования компании буквально воюют за все доступные на рынке средства от «мусорных» облигаций до проектного финансирования. За последние недели резиденты Уолл-Стрит обеспечили финансирование на десятки миллиардов долларов, даже несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке заставил некоторых потенциальных участников снизить активность. Но по мере того как у многих растёт оптимизм относительно перспектив долгосрочного мира, стоимость заёмных средств для компаний всех типов постепенно снижается.

Meridian Arc HoldCo представляет собой совместное предприятие Next Frontier и Fluidstack, именно оно выпустило пятилетние облигации для финансирования ЦОД в Индиане; компания поддерживается Google. Заём на $5,7 млрд с доходностью 6,25 % — это крупнейший выпуск высокодоходных облигаций в США, связанных с ИИ. Кроме того, это крупнейшая сделка такого рода, организованная единственной финансовой структурой с Уолл-Стрит. Размещение завершилось всего через день после старта официальной маркетинговой компании. Размещение побило собственный рекорд Morgan Stanley. Ранее рекордным считалось размещение облигаций в интересах криптомайнера TeraWulf в 2025 году на $3,2 млрд, также поддержанное Google и сделанное в интересах Fluidstack.

Fluidstack занимается строительством высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, в этой сфере наблюдается бум на фоне взрывного развития ИИ-проектов. Недавно компания анонсировала сделку с Anthropic на $50 млрд, предусматривающую строительство кастомных ЦОД для разработчика ИИ-моделей. В феврале 2026 года Google привлекла со помощью облигаций $32 млрд для поддержки растущих капитальных расходов. Техногигант рассчитывает, что последние составят в 2026 году $185 млрд, большая доля которых пойдёт на ЦОД и ИИ-инфраструктуру. Кроме того, Google снова поддержала Fluidstack, купив облигации на $1,3 млрд.

