Micron и Anthropic анонсировали стратегическое партнёрство для масштабирования ИИ-инфраструктуры нового поколения

Micron Technology анонсировала стратегическое соглашение с Anthropic, касающееся проектирования архитектуры памяти и СХД для ИИ, вопросов поставок и спроса, внедрения ИИ Claude внутри корпоративной структуры Micron и стратегических инвестиций в Anthropic в раунде финансирования серии H. Соглашение напрямую связывает спрос передовых ИИ-моделей с вопросами разработки инфраструктуры, поставок и внедрения ИИ-решений.

По словам Micron, революция в области ИИ навсегда повысила роль памяти и решений для хранения данных, как в сфере ЦОД, так и, в частности, периферийных вычислений. Поэтому компании займутся разработкой инфраструктуры нового поколения. Как считают в Anthropic, стратегия компании зависит от того, насколько качественно выстроены уровни технологического стека, а память и вычислительные системы влияют на то, насколько эффективно можно обучать Claude и эксплуатировать его. По мере роста спроса на Claude будут масштабироваться и мощности.

Ключевым для сотрудничества является целенаправленная работа над технологиями памяти и хранения данных, позволяющая эффективнее масштабировать ИИ-системы. Портфолио Micron включает HBM, DRAM и SSD, что обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность и оптимизацию совокупной стоимости владения при обучении и инференсе.

Micron и Anthropic намерены проанализировать работу подсистем памяти и хранения при разных нагрузках, а также то, как они будут взаимодействовать в пределах всего стека. Ожидается, что это повысит производительность памяти и хранилищ данных, повысит энергоэффективность и обеспечит ИИ-инфраструктуре Anthropic более выгодную «экономику токенов». Помимо технического сотрудничества, компании договорились о поставках памяти и систем хранения данных из портфолио Micron. Это позволит последней поддержать активный рост Anthropic и будущее масштабирование её ИИ-инфраструктуры.

Micron уже внедрила модели Claude для ускорения выполнения задач разработки и выполнения более передовых агентных сценариев для инженерных и корпоративных задач, а также производства. Утверждается, что эти модели уже отвечают за инновации и заметный рост производительности Micron. По мере усложнения и роста автономности систем компания рассчитывает найти новые способы проектирования своих решений, создания и управления масштабными процессами.

Помимо технологического сотрудничества и соглашения о поставках, Micron осуществила стратегические инвестиции в раунде серии H ($65 млрд). Это отражает общий фокус компании на развитии инфраструктуры, нужной для поддержки следующего поколения систем искусственного интеллекта.

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