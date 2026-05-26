Сделка Anthropic и Microsoft расширит спрос на ИИ ASIC и повлияет на цепочки поставок для облачного рынка

Как сообщает The Information, Anthropic ведёт с Microsoft переговоры об использовании фирменных ускорителей последней для работы с ИИ-моделями Claude. Подобный шаг способен ускорить широкое внедрение Maia 200 и поддержать спрос на ASIC по всей «облачной» цепочке поставок, сообщает DigiTimes. Выиграют и поставщики компонентов для облачного рынка, от Global Unichip до Marvell с Broadcom.

Как сообщают отраслевые источники, Anthropic фактически стала главным драйвером спроса на ASIC. В отличие от OpenAI, которая ранее заключала крупные долгосрочные сделки по покупке чипов, закупки Anthropic обычно соответствовали актуальному спросу на вычислительные мощности. Тем не менее, в последние месяцы она тоже повысила активность. Во-первых, компания заключила соглашение на использование ASIC с Google и (AWS), арендовала ИИ-мощности у xAI и, теперь, возможно, будет арендовать их у Microsoft. Эксперты считают, что это свидетельствует о значительном росте популярности Claude, из-за чего выросла необходимость в вычислительных ресурсах.

По словам источников, Anthropic активно применяет ASIC разных поставщиков — они предпочтительнее для компании, чем более дорогие ИИ-ускорители NVIDIA, что позволяет обеспечить эффективность расходов. Подобная стратегия позволяет компании избежать зависимости от единственного поставщика, что усиливает переговорные позиции компании и снижает для неё риски, связанные с концентрацией доступных вычислительных ресурсов у одного партнёра.

Благодаря сделке Microsoft может поддержать собственные разработки ASIC, пока уступающие по многим параметрам решениям Google и AWS. Те уже некоторое время сдают ИИ-чипы собственной разработки в аренду. Если Microsoft удастся повторить подобный успех, компания сможет сократить расходы на расширение выпуска чипов и расширить их закупки, что создаст дополнительные стимулы для фактических производителей ASIC и их партнёров.

На фоне роста внимания ИИ-бизнеса к ASIC, эксперты прогнозируют увеличение соответствующего рынка. По некоторым оценкам, если их будут использовать только облачные провайдеры, закупки на рынке останутся ограниченными, но рост спроса со стороны крупных клиентов облачных платформ может существенно помочь развитию всей ниши. Текущий вектор её развития указывает на то, что спрос будет расти и дальше. В феврале сообщалось, что Anthropic планирует увеличить к 2029 году расходы на облака до $80 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: