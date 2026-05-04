Трудный выбор: телеком-операторы хотят и ИИ внедрить, и сэкономить, и избежать привязки к одному поставщику

Телеком-оператор Orange заявил о намерении найти оптимальный вариант для будущих сетей радиодоступа (RAN) на фоне развития ИИ-технологий. Компания предполагает, что ставка на ИИ поможет повысить эффективность мобильных сетей, сообщает блог IEEE ComSoc.

Orange уже использует специально разработанные для 5G аппаратные и программные решения Nokia, до недавних пор необходимости в продуктах NVIDIA в сетях компании не было. Тем не менее, последняя сблизилась с Nokia в октябре 2025 года, приобретя 3 % долю в рамках инвестиций в объёме $1 млрд. Сейчас Nokia разрабатывает AI-RAN решения, оптимизированные для использования с ИИ-ускорителями.

В немалой степени интерес Orange к ИИ-ускорителям объясняется довольно высокой стоимостью специализированных чипов (ASIC), традиционно применяемых в RAN. Их можно заменить ускорителями «общего назначения». Оправдать разработку и производство кастомных чипов довольно трудно, поскольку их цена высока, а рынок под эти продукты довольно мал и продолжает сокращаться. По данным Omdia, ежегодные расходы телеком-операторов сократились с $45 млрд в 2022 году до приблизительно $35 млрд и больше не растут, а применять такие чипы за пределами телеком-отрасли нецелесообразно.

В теории массовые продукты NVIDIA позволяют быстро и относительно экономично масштабировать RAN-сети 5G/6G и улучшить их экономику. При этом кастомные ASIC хоть и дорого, зато эффективнее и энергоэкономичнее для своих задач, а ИИ-ускорители, вероятно, чересчур производительны и энергоёмки. При этом NVIDIA остаётся финансово мощным игроком с высокой маржинальностью, что делает её привлекательным партнёром.

Впрочем, Orange ожидает, что Nokia и NVIDIA разработают нечто намного более компактное, чем ускорители для дата-центров класса Blackwell, для шасси AirScale. В то же время Orange изучает возможность замены традиционных алгоритмов L1-уровня для использования ИИ-решений и повышения спектральной эффективности.

Замена ASIC на ИИ-ускорители или CPU обсуждается не впервые. Так, Ericsson и Samsung уже давно предлагают облачные RAN-решения на процессорах Intel. Кроме того, ПО для таких процессоров при желании относительно легко переделать для использование с чипами на архитектуре x86 других производителей или даже Arm. Впрочем, пока крупнейшие поставщики оборудования, включая Ericsson и Huawei, продолжают активно вкладывать средства в собственные ASIC.

Под вопросом положение и самой Intel, поскольку компания переживает не лучшие времена, а её сетевое подразделение NEX проходит через серию трансформаций. Использование ИИ-ускорителей тоже имеет значимые изъяны. В случае NVIDIA операторы будут зависеть от экосистемы CUDA, что ограничит возможность использования ПО с другим «железом». Orange признаёт опасность «привязки» к одному вендору, но считает, что преимущества масштабируемых архитектур «общего назначения» перевешивают риски, поскольку позволяют снизить совокупную стоимость владения (TCO). Впрочем, Orange не отказались бы от архитектуры, позволяющей сменить поставщика в случае необходимости.

По данным IEEE ComSoc, Nokia всё-таки надеется, что значительная часть ПО, написанного для ускорителей NVIDIA, в будущем будет неким образом оптимизировано для использования с другими аппаратными платформами, в том числе и с CPU. Пока же почти монопольное положение NVIDIA оставляет участникам рынка немного альтернатив. Ericsson же пока остаётся верна кастомным ASIC. Для топ-менеджеров телеком-отрасли выбор, сделанный в следующие пару лет, может оказаться решающим для всей отрасли, поскольку на подходе уже сети 6G, внедрение которых должно начаться в 2030 году.

