NVIDIA, Ericsson, Nokia и партнёры займутся развитием 6G с использованием ИИ и открытых платформ

NVIDIA объявила о намерении совместно с партнёрами развивать мобильные сети 6G с применением ИИ, а также открытых и безопасных решений. В инициативе принимают участие Booz Allen, BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, MITRE, Nokia, OCUDU Ecosystem Foundation, ODC, SK Telecom, SoftBank и T-Mobile.

Проект направлен на формирование «открытой, интеллектуальной и отказоустойчивой» инфраструктуры 6G, способствующей ускорению инноваций в глобальном масштабе. Отмечается, что системы 6G, помимо обеспечения традиционной связи, станут основой для физического ИИ, поддерживая работу миллиардов автономных устройств, транспортных средств, датчиков и роботов. Это значительно повышает требования к безопасности и доверию.

Архитектуры, лежащие в основе обычных беспроводных сетей, не способны удовлетворить меняющиеся запросы. Поэтому NVIDIA и партнёры намерены развивать программно-определяемые платформы для беспроводных сетей, изначально созданные с использованием ИИ и открытых разработок. Внедрение ИИ планируется на всех уровнях — RAN, на периферии и в ядре сети. Такой подход позволит сетям 6G обеспечивать безопасную связь, интеллектуальные функции и поддержку принятия решений.

Благодаря программно-определяемой архитектуре сети 6G смогут развиваться с течением времени, обрастая новыми функциями. Воспользоваться их преимуществами смогут все участники отрасли — от глобальных операторов и провайдеров услуг до стартапов, исследователей и разработчиков. В целом, как ожидается, сети 6G создадут основу для эры физического ИИ.

