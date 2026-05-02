Qualcomm готовится поставлять чипы гиперскейлеру — инвесторы довольны, поскольку на мобильном направлении не всё гладко

Акции Qualcomm выросли более чем на 15 % после сообщения компании о превышении прогнозов Уолл-стрит по прибыли и выручке во II квартале 2026 финансового года, а также заявления президента и гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon) о планах начать поставки чипов для ЦОД «крупному гиперскейлеру» в течение календарного года, пишет SiliconANGLE.

Выручка Qualcomm во II квартале 2026 финансового года, закончившемся 29 марта, составила $10,6 млрд, что на 3 % меньше, чем годом ранее, но чуть выше прогноза Уолл-стрит в размере $10,58 млрд. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,65, что ниже показателя в $2,85 за тот же квартал прошлого года, но выше прогноза аналитиков в $2,55 на акцию. В полупроводниковом секторе (QCT) выручка увеличилась год к году на 4 % до $9,08 млрд. При этом выручка в автомобильном сегменте выросла на 38 % до $1,33 млрд, в сегменте IoT — на 9 % до $1,73 млрд, а в сегменте мобильных устройств упала на 13 % до $6,02 млрд. Выручка от лицензий (QTL) за квартал составила $1,38 млрд, что на 5 % больше, чем годом ранее.

В III финансовом квартале Qualcomm прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере от $2,10 до $2,30 при прогнозе Уолл-стрит $2,43. Прогноз по выручке тоже значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (по данным Reuters) — от $9,2 до $10 млрд при прогнозе в $10,27 млрд. Свой осторожный прогноз Qualcomm объяснила ограничениями поставок памяти и связанным с этим ценовым давлением на ряд производителей мобильных устройств. Компания добавила, что выручка от продаж мобильных телефонов китайским клиентам должна достичь минимума в III квартале и вернуться к последовательному росту в следующем квартале.

Qualcomm ушла с рынка продуктов для ЦОД в 2018 году, чтобы сосредоточиться на своих разработках в области смартфонов, но в августе 2025 года сообщила, что находится на «ранних этапах» возвращения на рынок и ведёт переговоры с несколькими потенциальными клиентами. Гендиректор тогда также подтвердил, что компания ведёт «продвинутые переговоры с ведущим гиперскейлером». До этого, в мае 2025 года компания подписала меморандум о взаимопонимании с Humain и объявила о работе над серверным процессором, который будет поддерживать NVIDIA NVLink.

Фактически после поглощения Nuvia компания не стала выходить на рынок ЦОД. А после долгих судебных разбирательств с Arm в связи с этой сделкой последняя фактически стала конкурентом Qualcomm и другим своим клиентам, взявшись за создание серверных CPU. С ИИ-ускорителями у компании всё тоже сложилось не очень удачно. Первое поколение широкого распространения не получило, но компания пообещала исправиться. При этом на рынке кастомных чипов для гиперскейлеров уже давно работают Broadcom и Marvell, у которых к тому же сильные компетенции в области сетевой инфраструктуры.

Как пишет The Register, Кристиано Амон заявил, что компания планирует начать поставки чипов для ЦОД «ведущему гиперскейлеру» «в декабрьском квартале» и ожидает сотрудничество на несколько поколений чипов. По его словам, Qualcomm уже работает над процессором для ЦОД и высокопроизводительными ИИ-ускорителями для инференса, а также получила возможность создавать кастомные ASIC благодаря приобретению Alphawave в прошлом году за $2,4 млрд. «Мы работаем над специализированными ASIC, чего мы и хотели добиться, когда приобрели AlphaWave, — сказал Амон, — и теперь у нас есть много интеллектуальной собственности, позволяющей нам это сделать. Мы работаем над всеми тремя категориями чипов».

Амон рассказал, что Qualcomm также создала так называемый «выделенный процессор для агентских вычислений в ЦОД». По его словам, ИИ начинался с GPU для обучения, затем потребовалось специализированное оборудование для инференса, но сейчас рынок вступает в новую фазу, в которой важно «создать спрос на токены» для работы агентного ИИ. «Я думаю, что когда речь заходит об агентах, CPU становится очень важным», — сказал он, поэтому, по его словам, Qualcomm разработала именно такой чип.

Кристиано Амон также прогнозирует появление «агентных смартфонов». Он привёл в качестве примера телефон ZTE, который включает в себя персонального помощника Doubao, разработанного ByteDance, и Xiaomi miclaw — ИИ-ассистента, интегрированного с ядром ОС, который анализирует запрос пользователя и определяет, какие приложения и функции смартфона нужно задействовать для его выполнения. Не исключено, что OpenAI может стать следующим крупным клиентом Qualcomm в сфере смартфонов, если генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) реализует план выпустить устройство с ИИ в течение двух лет.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: