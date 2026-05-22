Anthropic заплатит SpaceX $45 млрд за аренду ИИ-мощностей xAI

Согласно документации, поданной SpaceX регуляторам перед выходом на IPO, Anthropic будет платить по $1,25 млрд/мес. следующие три года за аренду ЦОД xAI, сообщает Datacenter Dynamics. Частично раскрыты и другие данные об империи Илона Маска. В начале года SpaceX объединилась с xAI, владеющей суперкомпьютерами в Мемфисе (шт. Теннеси) и соседнем Саутхейвене (Southaven), а также социальной сетью X. Общая капитализация компаний после IPO может превысить $1 трлн.

Ранее в мае SpaceX объявила о сдаче в аренду Anthropic 300 МВт мощностей ЦОД xAI Colossus. Anthropic, как теперь выяснилось, будет ежемесячно платить $1,25 млрд до мая 2029 года (суммарно $45 млрд), но стороны могут расторгнуть контракт с уведомлением за 90 дней. Отдельное соглашение со стартапом Cursor также предполагает аренду мощностей у xAI. В заявке на IPO сообщается, что арендовать мощности могут и другие бизнесы — фактически компания превратится в облачного провайдера, помимо поддержки собственных вычислений.

Необходимость сдачи в аренду предсказуема с учётом убытков, понесённых xAI. В документе отмечено, что за первые три месяца 2026 года компания потеряла $2,4 млрд, тогда как годом ранее речь шла о $936 млн. Убытки связаны с капитальными вложениями в ЦОД. В 2025 году компания потратила на ИИ-инфраструктуру $12,7 млрд, а в I квартале 2026 года уже $7,7 млрд. Предположительно, за весь год расходы соответствующего профиля составят порядка $30 млрд.

Правда, под вопросом действительно доступные мощности империи Маска и то, имеется ли у него в распоряжении действительно 1 ГВт. В 2024 году в Мемфисе компания запустила суперкомпьютер Colossus в новом ЦОД на территории бывшего завода Electrolux. В марте 2025 года приобретена площадка для Colossus 2, а соответствующий ЦОД заработал в январе 2026 года. Хотя Маск заявлял, что мощность составила 1 ГВт, спутниковые снимки за январь свидетельствуют, что установленное охладительное оборудование способно справиться лишь с 350 МВт. Также известно, что SpaceX намерена инвестировать $2,8 млрд в газовые турбины для своих ЦОД, несмотря на протесты и иски. Последний поданный иск обвиняет xAI и дочернюю MZX Tech в незаконном использовании 27 газовых турбин для питания ЦОД.

В заявке на IPO упоминается «номинальная вычислительная мощность» 1 ГВт в распоряжении SpaceX, причём она рассчитывается умножением количества ИИ-ускорителей на их энергопотребление. В поданных документах отмечено, что номинальная мощность на март 2026 года действительно составляет 1 ГВт, на 300 МВт больше, чем годом ранее, но отмечается, что речь не идёт о фактическом энергопотреблении. Другими словами, многие установленные ускорители, возможно, ещё не используются.

В заявке на IPO напрямую упоминаются только 330 МВт вычислительных мощностей (130 МВт на Colossus 1 и 210 МВт на Colossus 2. При этом подчёркивается, что на следующем этапе для Colossus 2 могут быть введены в эксплуатацию не менее 220 тыс. ускорителей NVIDIA GB300 и более 400 МВт, но даты этого этапа не указываются. Кроме того, как выяснилось ранее, процент утилизации Colossus 1 оказался значительно ниже среднерыночного, компания фактически недоиспользовала его возможности.

Что касается орбитальных ЦОД, в январе SpaceX запросила разрешение на вывод на орбиту до миллиона соответствующих спутников, в заявке на IPO сообщается, что вывод на орбиту может состояться уже в 2028 году. Другие компании, включая Blue Origin, тоже рассматривают возможности размещения ЦОД в космосе, но у SpaceX имеется огромное преимущество благодаря группировке Starlink. Кроме того, планируется использовать в космических ЦОД межспутниковую лазерную связь, разработанную именно в рамках проекта Starlink. Существующая группировка насчитывает уже боле 23 тыс. межспутниковых оптических соединений, и именно она станет большим подспорьем в обеспечении космических ЦОД связью, в т.ч. и с Землёй.

Также сообщается, что микро-ЦОД SpaceX будут спроектированы таким образом, чтобы обеспечить их быстрое автоматизированное производство, что позволит создать вычислительную группировку большого масштаба. Будут использованы наработки Starlink в области терморегулирования. Впрочем, в документе признаётся, что многие технологии и системы для космических ЦОД пока являются новыми и непроверенными. Также подчёркивается необходимость значительных капитальных затрат в ближайшие годы, чтобы продукты компании и ИИ-сервисы, а также другие проекты, стали прибыльными. Причём успех начинаний не гарантирован.

