TeraWulf превратит в ИИ ЦОД бывший алюминиевый завод в Кентукки и купит электростанцию в Мэриленде

Бывший алюминиевый завод в Хоусвилле (Hawesville) в Кентукки превратят в дата-центр. Century Aluminum продала своё предприятие компании Raylan Data Holdings — дочерней структуре американского оператора ЦОД TeraWulf, сообщает Datacenter Dynamics. Участок площадью более 300 га, по слухам, куплен за $200 млн. Century сохранит за собой в проекте «неконтролирующую» миноритарную долю в 6,8 %.

По словам главы Century, сделка принесёт пользу всему штату, а подписанное соглашение позволяет компании иметь связь с проектом и оказывать поддержку местным жителям по мере перестройки площадки. TeraWulf намерена построить на участке кампус ИИ/HPC ЦОД. Подробности сделки пока не разглашаются, но TerWulf заявила, что площадка даёт немедленный доступ к надёжной энергетической инфраструктуре, в т.ч. имеются несколько высоковольтных ЛЭП, собственная подстанция и прямое подключение к региональной электросети. Площадке уже доступно приблизительно 480 МВт с возможностью расширения в будущем.

Одновременно TeraWulf объявила о покупке работающей на мазуте 210-МВт электростанции Morgantown Generating Station в Мэриленде, которая подключена к энергосети. Сделка включает электрическую инфраструктуру и связанную с ней недвижимость. Первый этап проекта предусматривает увеличение мощности до 500 МВт, а в перспективе и до 1 ГВт. Закрытие сделки зависит от согласия неких «третьих сторон» и получения одобрения регуляторов, в т.ч. Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC). Ведомство нередко отказывает в выдаче тех или иных разрешений — в своё время оно не дало добро на прямую поставку энергии кампусу ЦОД Amazon (AWS) от АЭС Susquehanna.

TeraWulf отмечает, что Хоусвилл обеспечивает немедленный доступ к масштабируемым источникам энергии, а электростанция в Мэриленде позволяет нарастить генерирующие мощности для удовлетворения растущего спроса так, чтобы это приносило пользу энергосистеме. После закрытия сделок портфель инфраструктурных объектов TeraWulf вырастет до 2,8 ГВт на пяти площадках. Недавно бизнес сообщил о создании совместного предприятия с компанией Fluidstack для строительства кампуса ЦОД в Техасе, проект поддержан Google.

В своё время покупка бывшего завода Electrolux позволила xAI в кратчайшие сроки развернуть ИИ-суперкомпьютер Colossus. Площадка тоже была подключена к энергосети, хотя потом для наращивания мощности пришлось задействовать газовые турбины. Кроме того, у бывших промышленных предприятий нашёлся и ещё один плюс — их перекрытия достаточно прочны для современных ИИ-стоек.

