Консорциум ÆTHER готов взяться за реиндустриализацию и ИИ-возрождение Европы

Консорциум ÆTHER (AETHER), включающий европейских компаний-лидеров в сфере ИИ, облачных вычислений и энергетики объединил усилия всех участников для строительства ИИ-гигафабрик (AI Gigafactory) в рамках проекта Еврокомиссии AI Continent Action Plan. Консорциум находится на стадии продвинутых переговоров о строительстве своих первых двух кампусов в Страсбургском регионе — FR-SXB1 и FR-SXB2. Это лишь первый шаг в создании европейской сети ИИ-гигафабрик, призванных удовлетворять запросы промышленности, науки, здравоохранения, госслужб и бизнеса по всей Европе.

ÆTHER рассчитывает продемонстрировать, что Европа имеет все необходимые знания для проектирования, строительства ЦОД, обеспечения их электричеством, эксплуатации и масштабирования ИИ-инфраструктуры. Проект будет работать в самом сердце Европы вблизи «Рейнского экономического коридора». Речь идёт об одной из наиболее передовых инициатив в Европе в сфере ИИ — не просто об ИИ-гагафабрике, а о европейской промышленной модели, объединяющей высокопроизводительные вычисления, суверенные облачные сервисы, решения для рекуперации энергии, научные исследования, индустриальные инновации и обеспечивающей региональное развитие.

Консорциум обязался соблюдать пять ключевых принципов:

обеспечение политики «нулевого изъятия» земель путём использования имеющихся промышленных площадок;

реиндустриализация европейской цепочки создания стоимости с сфере высокопроизводительных вычислений;

использование низкоуглеродной энергетики на всех объектах консорциума при поддержке его партнёров;

обеспечение полного суверенитета над данными и их использованием — инфраструктура будет эксплуатироваться европейскими компаниями, имеющими большой опыт в сфере ИИ и облачных сервисов;

полная интеграция ИИ ЦОД в экономические, академические и региональные экосистемы.

Местные власти уже подтвердили поддержку проекта и готовность продвигать его идеи и ценности. Особое внимание будет уделяться экономическому развитию, созданию рабочих мест, региональной реиндустриализаци, обеспечению суверенитета и развития технологий. По словам консорциума, искусственный интеллект является исторической возможностью для реиндустриализации Европы, а ÆTHER позволит доказать, что регион обладает всеми необходимыми компетенциями для создания собственной стратегической инфраструктуры.

На фоне усиления глобальной конкуренции в сфере ИИ, ÆTHER руководствуется убеждением, что Европа должна не просто «пассивно» использовать ИИ, но и проектировать соответствующие системы, обеспечивать их работу, размещать и эксплуатировать их на собственной территории. Команда ÆTHER является сильным кандидатом на участие в конкурсе Еврокомиссии, выбирающей предложения по созданию ИИ-гигафабрики и включает компании Nhood, Demathieu Bard, Equans, 2CRSi, Axelera AI, SiPearl, ÉS Group (Électricité de Strasbourg), Socomec, Projex, Haffner Energy, Viridien, Dassault Systèmes и др.

Более года назад сообщалось о намерении Евросоюза как минимум утроить ёмкость дата-центров в ближайшие годы. IT-компании с готовностью откликнулись на призыв построить ИИ-гигафабрики на деньги блока. Подчёркивалось, что Европа намерена строить не просто ИИ-фабрики, но именно гигантские «гигафабрики». Конкуренцию ÆTHER составит консорциум AION.

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