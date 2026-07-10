Европейские ИИ-гигафабрики ÆTHER получат суверенные чипы Axelera и SiPearl

Европейский консорциум ÆTHER (AETHER) сообщил о подаче заявки на участие в предстоящем тендере Европейской комиссии по созданию ИИ-гигафабрик (AI Gigafactory), объявленном в рамках стратегии ЕС в области цифрового и промышленного суверенитета, о чём пишет HPCwire.

Сообщается, что консорциум объединил ведущих европейских игроков в энергетике, строительстве, облачных вычислениях, полупроводниках, высокопроизводительных вычислениях и ИИ, поставивших цель «продемонстрировать, что Европа обладает всеми необходимыми знаниями для проектирования, строительства, электроснабжения, эксплуатации и масштабирования инфраструктуры ИИ».

ÆTHER объявил о начале активных переговоров по приобретению двух промышленных площадок в районе Страсбурга (Strasbourg, Франция) для строительства ЦОД. Ожидается, что сделка по приобретению первой площадки, FR-SXB1, будет завершена к концу октября, с последующим вводом в эксплуатацию в 2027 года. Приобретение второй площадки FR-SXB2 должно быть завершено к концу декабря, а к работе ЦОД приступит спустя несколько месяцев. Обе площадки имеют подключения к энергосети и необходимые разрешения.

Два ЦОД первоначально обеспечат суммарную мощность в 42 МВт. Спустя 12 мес. будет добавлено ещё 40 МВт, с конечной целью увеличения мощности до 400 МВт. Сообщается, что к концу июля французскому оператору системы передачи электроэнергии RTE будут представлены предложения по обеспечению большей мощности на площадке FR-SXB1. Строительство ЦОД возглавит компания Nhood при поддержке Damthieu Bard и Equans. Аппаратное обеспечение будет предоставлено компанией 2CRSi (партнёр AMD и NVIDIA), занимающейся производством серверов, поставщиком ИИ-ускорителей Axelera AI и разработчиком CPU SiPearl. За энергоснабжение будут отвечать ÉS Group, Projex и Haffner Energy.

«Объединив высокопроизводительные процессоры SiPearl с ускорителями Axelera в HPC-серверах 2CRSi, мы предоставим комплексное аппаратное решение, способное обрабатывать самые требовательные ИИ-задачи, с дополнительным преимуществом европейского суверенитета. Мы рады играть активную роль в консорциуме ÆTHER, что подтверждает важнейшую роль Европы в глобальной гонке за ИИ», — заявила SiPearl.

Объявленный в феврале 2025 года проект ЕС AI Continent Action Plan по созданию ИИ-гигафабрик стоимостью €20 млрд ($22,8 млрд) предусматривает строительство от трёх до пяти крупных суперкомпьютерных кластеров по всему континенту, каждый из которых будет оснащен 100 тыс. ИИ-чипов для обучения самых современных и сложных моделей.

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