Bull и Foxconn объединили усилия, чтобы нарастить производственные мощности ЕС в сфере ИИ-инфраструктуры

Европейская Bull совместно с тайваньской Hon Hai Technology Group (Foxconn) объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на масштабирование производства облачной и ИИ-инфраструктуры. Масштабировать производство планируется как для Европы, так и для мирового рынка.

Вкладом Bull станут лидерские компетенции в проектировании, внедрении и выводе на рынок ИИ-систем, а Foxconn обеспечит производственные мощности и цепочки поставок мирового масштаба. Это позволит выпускать решения в сфере ИИ-инфраструктуры, в том числе вычислительные системы и связанные с ними комплектующие. Производство будет осуществляться на заводе Bull в Анже (Angers, Франция) и заводах Foxconn в Пардубице (Pardubice, Чехия).

Такой подход позволит удовлетворять растущие потребности Европы в сфере ИИ-фабрик, а также потребности «неооблачных» провайдеров в региональных производственных мощностях. При этом компании рассчитывают сохранить конкурентоспособность по соотношению стоимости, качества и сроков вывода продукции на рынок.

Партнёрство сосредоточится на обеспечении своими решениями европейских ИИ-фабрик и ИИ-инфраструктуры, что соответствует европейскому видению суверенного регионального ИИ. Новая инициатива призвана стать ключевым фактором развития европейской суверенной ИИ-экосистемы благодаря размещению ключевых производственных мощностей во Франции. Для этого первоначальные инвестиции в стране превысят €120 млн.

Тем временем отраслевые прогнозы свидетельствуют, что Европа всё ещё зависит от внешних рынков ключевых компонентов и технологий для ИИ, поэтому остаётся уязвимой в случае сбоев поставок, что ограничивает её промышленную автономию. По данным ING, сегодня на Европу приходится порядка 8 % мировых мощностей по выпуску полупроводников. Более того, по данным McKinsey, в ряде ключевых сегментов ИИ-инфраструктуры, включая облачные и передовые вычислительные платформы, доля Европы и вовсе составляет лишь 5 %.

Первоначально Bull и Foxconn сосредоточатся на подготовке производства и промышленном развитии ИИ-систем, предназначенных для ресурсоёмких задач, таких как обучение ИИ и инференс. Системы будут использовать передовые ускорители, а также высокопроизводительную память, системы хранения данных, масштабируемые интерконнекты и другие компоненты.

Автономные решения и варианты для стоек будут удовлетворять потребности самых разных пользователей, включая ИИ-фабрики, неооблачных провайдеров, исследовательские институты и другие организации в пределах европейских границ.

Производство и начальное тестирование будут проводиться на фабриках Foxconn в Чехии, а финальная сборка, интеграция и проверка на системном уровне — на заводе Bull во Франции.

В январе сообщалось, что Atos перезапускает бренд Bull для HPC, ИИ и квантовых инноваций, после чего его выкупило французское государство. Компания разрабатывает, внедряет и обслуживает оборудование и ПО, в том числе суперкомпьютеры. Bull позиционируется, как единственный европейский игрок, способный разрабатывать, выпускать и внедрять решения такого класса.

