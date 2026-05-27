Bull поставила Финляндии суперкомпьютер Roihu с производительностью до 49 Пфлопс

Компания Bull, специализирующаяся на высокопроизводительных вычислениях, поставила Финляндии новейший национальный суперкомпьютер Roihu для ресурсоёмких задач, в том числе связанных с ИИ. Система позволит утроить доступные в стране вычислительные мощности. Соглашение о создании Roihu было заключено между компанией Eviden (дочерняя структура Atos) и Финским научным IT-центром CSC в конце 2024 года.

Комплекс Roihu смонтирован в дата-центре в Каяани рядом с действующим суперкомпьютером LUMI. Новая НРС-система построена на гибридной платформе Eviden BullSequana XH3000. В общей сложности задействованы 486 узлов на основе CPU и 132 узла на базе GPU. Каждый CPU-узел несёт на борту два 192-ядерных процессора AMD EPYC 9965 поколения Turin, что в сумме даёт 186 624 ядра. При этом 414 узлов располагают 768 Гбайт памяти, а оставшиеся 72 — 1536 Гбайт.

В свою очередь, каждый GPU-узел оснащён четырьмя суперчипами NVIDIA GH200. Общее количество GPU в составе суперкомпьютера составляет 528. Все эти CPU и GPU узлы комплектуются локальным SSD вместимостью 960 Гбайт.

Кроме того, в состав Roihu входят четыре узла визуализации с двумя процессорами AMD EPYC Turin 9335 (32 ядра) и двумя ускорителями NVIDIA L40 в каждом, а также четыре высокопроизводительных узла с двумя чипами AMD EPYC Turin 9555 (64 ядра) и 6 Тбайт памяти. В комплектацию данных узлов включены два SSD ёмкостью 7,68 Тбайт каждый. Сетевая инфраструктура базируется на 200G-интерконнекте Infiniband NDR.

Для Roihu предусмотрено использование двух независимых хранилищ DDN EXAScaler Lustre на основе SSD: это раздел Scratch вместимостью 6 Пбайт и дополнительная секция объёмом 0,5 Пбайт для проектных приложений и личных каталогов пользователей. Пиковая скорость передачи данных у Scratch достигает 560 Гбайт/с при чтение и 280 Гбайт/с при записи. У второй секции эти значения составляют до 120 и 100 Гбайт/с соответственно.

Общая FP64-производительность CPU-узлов оценивается в 10,5 Пфлопс, GPU — в 23,4 Пфлопс: в сумме это даёт 33,9 Пфлопс. Пиковое быстродействие достигает 49 Пфлопс. Суперкомпьютер Roihu станет доступен пользователям в июне нынешнего года. При этом действующие в Финляндии НРС-системы Puhti и Mahti будут полностью выведены из эксплуатации в августе 2026-го.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: