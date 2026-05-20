Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service

Европейский аэрокосмический гигант Airbus получил доступ по подписке к суперкомпьютерной инфраструктуре, размещённой на площадках в Тулузе (в декабре 2025 года) и Гамбурге (в апреле 2026 года). Официальный запуск системы, производительность которой втрое выше, чем у предыдущего суперкомпьютера компании, состоялся 19 мая, сообщает The Register. Саму Bull французское государство приобрело у Atos несколько месяцев назад.

Новая суперкомпьютерная система представляет собой модульную конструкцию: оборудование собиралось в контейнерах перед транспортировкой на площадки Airbus. Система основана на стоечной инфраструктуре BullSequana XH3000 и включает вычислительные модули на основе AMD EPYC Genoa и Turin. Кроме того, используются ИИ-ускорители NVIDIA, хранилища IBM Spectrum Scale и 400G-интерконнект NVIDIA InfiniBand NDR. выделяемое дата-центрами тепло будет применяться для теплоснабжения соседних зданий на подконтрольной Airbus территории.

По имеющимся данным, Airbus потратит около €100 млн ($116 млн) в течение пяти лет за комплексное обслуживание. Bull выиграла контракт у HPE, которая ранее обслуживала интересы Airbus. Сообщается, что Airbus была клиентом HPE около 24 лет, после чего была инициирована закупка для замены существующей системы для повышения производительности втрое. Впрочем, Bull пока не сообщает, какая часть проекта уже реализована на сегодняшний день.

Хотя физически оборудование разнесено по двум площадкам, сообщается, что они функционируют как единый суперкомпьютер по модели HPC-as-a-Service (HPCaaS). Правда, пока рабочие нагрузки не распределяются между ними, а выполняются лишь на одной. При этом площадка выбирается в зависимости от имеющихся потребностей и ресурсов. Airbus давно нуждается в более мощном HPC-кластере, поскольку намерена использовать его для создания цифровых двойников для моделирования конструкций и полётов вертолётов и других летательных аппаратов.

Вероятно, будет использоваться ПО CODA для вычислительной гидродинамики (CFD). Оно разработано Airbus совместно с Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и Французской аэрокосмической лабораторией (ONERA). По некоторым данным, Bull также взаимодействует с Airbus для использования квантовых и ИИ-алгоритмов для удовлетворения вычислительных потребностей, но информация «строго конфиденциальна».

Заявлено, что ввод в эксплуатацию распределённой суперкомпьютерной инфраструктуры состоялся всего через 14 мес. после подписания контракта. В декабре 2025 года сообщалось, что Airbus перенесёт критически важные нагрузки и приложения в суверенное европейское облако, но тогда речь шла о решениях ERP, CRM, PLM, MES и пр.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: