Заработало «единое окно» для доступа к европейским суперкомпьютерам EuroHPC Federation Platform

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) объявило о запуске системы EuroHPC Federation Platform (EFP), призванной упростить доступ к суперкомпьютерам Европы. Платформа выступает в качестве единой точки доступа к вычислительным ресурсам.

EuroHPC JU активно развивает инфраструктуру НРС и ИИ: она объединяет суперкомпьютеры мирового уровня, включая первый в Европе комплекс экзафлопсного уровня — JUPITER. Каждая из этих машин имеет собственные процедуры, сервисы и технические инструменты для аутентификации и авторизации пользователей, распределения ресурсов, планирования задач и предоставления сервисов. С одной стороны, это отражает разнообразие доступных приложений и функций, но, с другой стороны, создаёт сложности для клиентов при работе с различными НРС-системами.

EFP решает указанную проблему: платформа предоставляет единый доступ к ряду действующих суперкомпьютеров EuroHPC JU с применением унифицированного метода аутентификации, авторизации и идентификации (AAI). Иными словами, EFP выступает в качестве «единого окна» для исследователей, корпораций, малых и средних предприятий, а также государственных органов, которым требуются вычислительные мощности для реализации тех или иных проектов. Платформа устраняет фрагментацию благодаря наличию федеративного каталога ПО и упрощает межсистемные процессы, такие как выделение ресурсов и передача данных. В результате, улучшается доступность европейских суперкомпьютеров и повышается удобство их эксплуатации.

«Запуск платформы знаменует собой начало пути к более взаимосвязанной и интегрированной европейской экосистеме суперкомпьютерных вычислений, расширяя возможности научного, индустриального и академического сообществ и укрепляя инновационный потенциал Европы», — говорит исполнительный директор EuroHPC JU. В перспективе в состав платформы EFP будут интегрированы европейские ИИ-фабрики, квантовые компьютеры и другие ресурсы, включая озёра данных. В целом, система EFP разработана как безопасное, масштабируемое и гибкое решение.

