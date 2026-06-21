Франция развивает ИИ-инфраструктуру в сотрудничестве с NVIDIA

Платформа AI Factory France (AI2F) под руководством Национального управления высокопроизводительных вычислений (GENCI) Франции объявила о запуске в партнёрстве с NVIDIA программы по ускорению инноваций в области ИИ в стране. Программа обеспечит компаниям упрощённый доступ к передовой вычислительной инфраструктуре и специализированным ИИ-сервисам. Она объединяет глобальную экосистему NVIDIA с национальными и европейскими ресурсами ИИ Франции.

Сотрудничество между AI Factory France (AI2F) и программами NVIDIA Inception, NVIDIA Connect, позволяет стартапам получить доступ к национальным суперкомпьютерным ресурсам, включая Jean Zay. Первые участники, включая Pleias, Nebula и Ryax Technologies, уже используют эту возможность для создания приложений.

Представленные в рамках GTC Paris мероприятия уже реализуются с использованием технологий NVIDIA. Так, Mistral строит новый ЦОД мощностью 44 МВт на севере Франции. Первый дата-центр Mistral, анонсированный в 2025 году, уже получил 18 тыс. систем NVIDIA GB200 в рамках плана по созданию 200 МВт вычислительных мощностей по всей Европе к 2027 году. В сотрудничестве с французским государственным инвестиционным банком Bpifrance, инвестиционной компанией MGX и NVIDIA компания работает над расширением Campus AI, сети предприятий в сфере ИИ, планируя построить ЦОД на 1,4 ГВт, что сделает её одним из крупнейших ИИ-платформ в Европе. Облачный провайдер Scaleway получил NVIDIA B300.

Bull и Foxconn намерены производить в Европе NVIDIA Vera Rubin NVL72. Системы будут производиться и первоначально тестироваться на заводах Foxconn в Чехии, после чего их будут собирать, интегрировать и полностью проверять на заводе Bull в Анжере (Angers). Консорциум из восьми ведущих французских компаний подал заявку на размещение европейской гигафабрики ИИ во Франции для укрепления европейской ИИ инфраструктуры и ускорения внедрения ИИ. В свою очередь Schneider Electric объединилась с NVIDIA для разработки проектов гигаваттных ИИ-фабрик для компаний, развивающих ИИ-инфраструктуры.

Аналогичные инициативы внедряются по всей Европе, включая сотрудничество между NVIDIA и Барселонским суперкомпьютерным центром (BSC), в рамках которого создаётся сеть, соединяющая местную инфраструктуру со стартапами и учреждениями государственного сектора. Компания TotalEnergies построит Pangea 5, суперкомпьютер следующего поколения, разработанный совместно с Dell и NVIDIA, который будет использоваться для сейсмической съёмки, передового моделирования и исследований в области ИИ в энергетическом секторе.

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