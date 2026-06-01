SoftBank намерена вложить €75 млрд в 5 ГВт ИИ ЦОД и совместное производство с Schneider Electric во Франции

Японская SoftBank Group обнародовала планы строительства и эксплуатации во Франции ИИ ЦОД совокупной мощностью 5 ГВт. Это одна из крупнейших из объявленных инвестиций в европейскую ИИ-инфраструктуру на сегодня. Проект предполагает инвестиции в объёме €75 млрд ($81 млрд), сообщает Converge Digest. На первом этапе планируется потратить €45 млрд ($48,6 млрд) на постройку в О-де-Франс (Hauts-de-France) 3,1 ГВт мощностей ЦОД.

Новый проект подчёркивает стремление Франции стать стратегически важным европейским хабом в сфере ИИ, цифровой инфраструктуры и промышленного производства. Первоначально будут развёрнуты площадки в Дюнкерке (Dunkirk, район Лун-Плаж), Боскеле (Bosquel) и Бушене (Bouchain). Полное завершение проекта запланировано на 2031 год. По данным SoftBank, проект должен будет способствовать локализации цепочек поставок для ИИ ЦОД в Европе, а то же время ускорятся циклы развёртывания ИИ-объектов следующего поколения.

По словам SoftBank, инфраструктура будет соответствовать потребностям ИИ-разработчиков, облачных гиперскейлеров, исследовательских институтов, организаций государственного сектора — всем кому необходимы масштабные вычисления. В рамках проекта будут использоваться преимущества Франции — доступ к низкоуглеродному электричеству АЭС, землям промышленного назначения, а также близость к ключевым европейским экономическим маршрутам, связывающим Париж, Брюссель, Амстердам, Лондон и Франкфурт.

В основе стратегии SoftBank лежит промышленное взаимодействие со Schneider Electric для создания крупного производственного кластера в порту Дюнкерка. Там разместится предприятие SoftBank для выпуска готовых модулей для ЦОД, а Schneider Electric займётся интеграцией сборных силовых модулей для ИИ-инфраструктуры. Отдельно SoftBank совместно с французской Sesterce, специализирующейся на ИИ-инфраструктуре, подтвердили планы создания кампуса ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт в Боскеле в рамках «расширенного проекта» на 5 ГВт.

Для Европы проект может стать очередным шагом по обеспечению цифрового суверенитета, причём Франция нередко позиционирует себя как оптимальное место для строительства ИИ-инфраструктуры благодаря наличию развитой атомной энергетики, зон промышленной реконструкции и поддержке стратегически важных вычислительных мощностей со стороны государства. Благодаря взаимодействию со Schneider Electric, SoftBank расширяет инвестиции за пределы вычислительных мощностей, включаясь и в физическую цепочку поставок, лежащую в основе ИИ-инфраструктуры.

Пока неизвестно, хватит ли у SoftBank средств на вложение €75 млрд в Европе наряду с гигантскими инвестициями в США, в т.ч. в OpenAI. Эксперты полагают, что собственных средств у компании недостаточно. Её чистая прибыль значительно выросла в последние годы, но сама компания обычно располагает всего около $30 млрд ликвидных денежных средств. Почти наверняка её придётся создать новый фонд для их сбора или привлекать заёмные деньги и партнёров.

Впрочем, компания и не думает останавливаться в своей экспансии на рынке ИИ. На днях сообщалось о вероятном выходе дочерней структуры — SB Energy на IPO в США, а сама SoftBank готовит японское GPU-облако AI Data Center GPU Cloud. Кроме того, недавно сообщалось, что в США при участии SoftBank намерены построить 10-ГВт кампус ЦОД.

