Французский консорциум AION подал заявку на строительство ИИ-гигафабрики в Европе

Концорциум AION, включающий французские телеком-компании Iliad SA и Orange SA, частную инвестиционную компанию Ardian, поставщика электроэнергии Electricite de France SA, оператора ЦОД Scaleway, а также Artefact, Bull и Capgemini, подал заявку на строительство ИИ-гигафабрики в ЕС, сообщает Investment Monitor. По данным Bloomberg, стоимость проекта составляет не менее €10 млрд ($11,6 млрд).

Как сообщает Bloomberg, в прошлом году Еврокомиссия анонсировала готовность софинансировать пять крупных дата-центров в регионе для создания ИИ-моделей на фоне мирового бума строительства ИИ ЦОД. Евросоюз назвал создание вычислительных ресурсов политическим приоритетом для сниждения зависимости блока от американских технологий. Впрочем, немногие компании помимо французской Mictral AI предлагают популярные ИИ-модели, и масштаб строительства ИИ-инфраструктуры в Евросоюзе значительно меньше, чем в некоторых других регионах.

В целом возможности группы инициаторов проекта охватывают весь спектр инфраструктурных потребностей, от суперкомпьютеров до чипов и квантовых вычислений, суверенного ИИ, облачных платформ и управления ЦОД. Предполагается, что инициативу поддержат академические учреждения, технологические и промышленные партнёры, включая Le Crédit Agricole, Hugging Face, INRIA, Nokia, Schneider Electric и Sopra Steria.

Orange заявляет, что Франция располагает ведущей в ЕС инфраструктурой, низкоуглеродной энергетикой и одной из самых динамичных экосистем исследований и инноваций в Европе. Это позволит её стать «законодателем мод» на следующем этапе развития ИИ в Европе. Предполагается поддержание европейского контроля над всей цепочкой создания стоимости в сфере ИИ — от аппаратной составляющей до ПО с открытым исходным кодом. При этом будет учитываться воздействие инфраструктуры ИИ на окружающую среду.

Конкурентным преимуществом Франции является то, что страна во многом полагается на энергию АЭС и ГЭС, а также имеет развитую инфраструктуру ЦОД и большой опыт в области HPC. Консорциум недвусмысленно даёт понять, что приветствует и участие в проекте других партнёров из Франции и Евросоюза вообще.

По данным Bloomberg, одним из ключевых инвесторов выступит Iliad, способная выделить на реализацию проекта €4 млрд. На первом этапе площадка обеспечит мощность 100 МВт. ИИ-чипы можно будет приобрести у NVIDIA, AMD или других компаний, в зависимости от потребностей по мере развития проекта. В феврале 2025 года сообщалось, что Евросоюз направит €200 млрд на развитие ИИ, чтобы не отстать от США и Китая в этой сфере.

