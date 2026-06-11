Предложенная ЕС система рейтингов экоэффективности ЦОД может ударить по финансированию ИИ-проектов

Предложенная Еврокомиссией в марте 2026 года система оценки энерго- и водной эффективности дата-центров по шкале от A до G может сама оказаться весьма неэффективной, сообщает The Register. В результате это может негативно отразиться на финансировании ИИ- и облачной инфраструктуры.

В теории система должна способствовать повышению экологической эффективности проектов. Тем не менее пока внедрение системы рейтингов приостановлено из-за острой критики со стороны представителей индустрии ЦОД — несмотря на то, что она должна была заработать лишь в августе 2027 года. Впрочем, отказываться от нового рейтинга никто не намерен. Тем временем Moody’s предупреждает, что его внедрение действительно повлечёт за собой негативные операционные и инвестиционные последствия для операторов ЦОД.

План Европейского центрального банка (ECB) от 2021 года предусматривает интеграцию климатических рисков в систему обеспечения. Другими словами, компании из ЕС с более высокими экорейтингами с большей вероятностью получат кредитные линии и реже будут сталкиваться с жёсткими залоговыми требованиями.

Один из наиболее спорных моментов при этом — отсутствие учёта климатического разнообразия Европы. Участники индустрии уже обратили внимание на то, что ЦОД на юге Европы неизбежно потребляет больше энергии по сравнению с ЦОД в странах с более умеренным климатом, но не из-за неэффективного проекта или управления, а просто потому, что «неудачно» расположен на карте. В результате его рейтинг эффективности по предложенной схеме оценки в любом случае будет ниже, чем у ЦОД на севере.

Помимо собственно рейтинговой системы, как отмечает Moody’s, важную роль играет и «фрагментированный» финансовый ландшафт Европы, что является структурным препятствием для строительства новых ЦОД. Проекты реализуются в разных юрисдикциях, оплачиваются в разных валютах, и к ним применяются разные законы, что только способствует росту стоимости реализации. В таких условиях, как считают в агентстве, трудно соответствовать темпам развития индустрии, характерным для США или Китая, без проведения структурной реформы.

Планируемое увеличение мощности ЦОД в Евросоюзе в ближайшие 5–7 лет потребует от €250 млрд до €500 млрд капиталовложений. Ключевую роль в достижении этой цели будет играть децентрализация. В настоящее время основная часть мощностей ЦОД Европы сосредоточена в кластере FLAPD, включающем Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин. Тем не менее рост этих рынков ограничен нехваткой энергии, перегрузкой электросетей, дефицитом земли и, в некоторых случаях, растущим сопротивлением общественности строительству ЦОД.

В результате всё более привлекательными для индустрии выглядят «второстепенные» рынки, расположенные на севере и юге Европы. Там больше энергии, больше доступной земли и меньше времени уходит на подключение к электросетям. Кроме того, на севере просто прохладнее и достаточно водных ресурсов, что может снизить операционные расходы в долгосрочной перспективе.

В целом вычислительные мощности Евросоюза по-прежнему значительно отстают от показателей США и Китая. По прогнозам Moody’s, такая ситуация сохранится, пока не будут решены отмеченные проблемы. Более того, по данным Gartner, пока, например, суверенные облака могут позволить себе только США и Китай, но не Европа.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: