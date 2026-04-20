НКО Investigate Europe обвинило крупнейших операторов ЦОД в злоупотреблении европейскими законами, защищающими конфиденциальную информацию. Утверждается, что гиперскейлеры воспользовались лазейками в европейском законодательстве, чтобы заблокировать общественности доступ к информации о воздействии их дата-центров на окружающую среду, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным Investigate Europe, Microsoft и лоббистская группа DigitalEurope, включающая Amazon, Google и Meta✴, сохранили в секрете сведения об индивидуальных углеродных выбросах их объектов в Европе. Операторы добились поправок в законы Евросоюза, направленные на сбор ключевых данных ЦОД на его территории, в том числе сведений об энергоэффективности (PUE) и потреблении воды (WUE). Поправка к закону 2024 года позволяет классифицировать соответствующие показатели как «конфиденциальные» и «коммерчески важные», это позволяет блокировать доступ к соответствующей информации.

Как показало расследование Investigate Europe, положение о конфиденциальности подобных данных могут противоречить правилам прозрачности, принятым в Евросоюзе. В частности, у блока имеются определённые обязательства в соответствии с Орхусской конвенцией, закрепляющей экологические права граждан и гарантирующей общественности право на доступ к информации по вопросам, касающимся экологической безопасности. Итоговый вариант закона позволяет сохранять в секрете всю информацию и ключевые показатели эффективности отдельных ЦОД. Такая информация считается конфиденциальной и затрагивающей интересы операторов и владельцев ЦОД.

Фактически это означает, что в общий доступ попадут только агрегированные данные на национальном уровне, а сведения о воздействии отдельных ЦОД на окружающую среду будут недоступны, даже если заинтересованные стороны будут ссылаться на закон о свободе информации. По данным Investigate Europe, в Еврокомиссии заявляют, что необходимость конфиденциальности всегда принималась в расчёт. В ходе консультаций чиновники получили немало отзывов по этому вопросу, после которых положения законы были переформулированы.

По данным источников Investigate Europe, внутренняя позиция Еврокомиссии заключалась в том, что в случае, если компании обяжут раскрывать данные об отдельных ЦОД, то они могут отказаться предоставлять вообще какие-либо отчёты. При этом пока Евросоюз получил данные лишь приблизительно о 36 % ЦОД (≈770 объектов). Благоприятная для техногигантов позиция Еврокомиссии вызвала обеспокоенность экоактивистов. Утверждается, что в худшем случае могут быть легитимизированы проекты, содержащие процедурные или существенные нарушения.

Согласно экспертным прогнозам, мощность ЦОД на европейском рынке вырастет с приблизительно 9,2 ГВт сегодня до более 17 ГВт к 2030 году, значительная часть роста обусловлена развитием ИИ. В результате значительно вырастут и выбросы, особенно с учётом роста среднего размера ЦОД. Отсутствие отчётности об отдельных дата-центрах может значительно ограничить возможности оценки их деятельности. Потенциально это способно сказаться на способности ЕС достигать целей по сокращению углеродных выбросов. Тем временем в США уже инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии их дата-центрами.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: