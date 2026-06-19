Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой

Пока Alibaba Cloud принимает меры по укреплению своих позиций на французском рынке, запуская в стране облачный регион, Евросоюз пытается расширить контроль над ИИ-инфраструктурой в регионе, сообщает Tech Republic. В Европе Alibaba Cloud действует с 2016 года. У компании есть мощности в Германии и Великобритании, но запуск во Франции дополнительно укрепляет присутствие китайского облачного гиганта на одном из крупнейших корпоративных рынков Евросоюза. Новый облачный регион увеличит глобальное присутствие компании до 105 зон доступности в 32 локациях.

Alibaba запустила свой первый облачный регион на территории Франции, организовав две зоны доступности в Париже для европейского бизнеса, нуждающегося в локальном размещении данных и цифровом суверенитете в сфере ИИ. Расширение китайского бизнеса обеспечит европейским структурам доступ к ещё одному облачному провайдеру в регионе — на фоне повышенного внимания местных регуляторов к обретению цифрового суверенитета, обеспечению кибербезопасности и устойчивости облачных систем.

Во II полугодии Alibaba Cloud намерена предложить европейским клиентам сервисы агентного ИИ, в том числе AgentRun, STAROps, ACS Agent Sandbox с аппаратной изоляцией агентов, Agent Security Center, AI Security Guardrails 2.0 и Agentic SOC (автоматизированный ответ на угрозы и аудит замкнутого цикла). Впрочем, и традиционные решения — вычисления, хранение данных, контейнеризация, сетевые сервисы, средства обеспечения безопасности, базы данных, инструменты для разработчиков и др. — не будут обойдены вниманием.

Компания позиционирует регион во Франции как решение, созданное с учётом европейских требований и стандартов. Ввод региона в эксплуатация совпадает с более широкими европейскими техническим инициативами. Так, 3 июня Еврокомиссия представила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета, способствующий обеспечению цифровой независимости Евросоюза и укреплению его позиций в сфере ИИ. Кроме того, в рамках европейского закона Cloud and AI Development Act нехватака мощностей ЦОД называются одним из рисков для успешной цифровой трансформации Европы. В апреле Еврокомиссия выбрала поставщиков суверенных облачных услуг, которые разделят €180 млн.

Топ-менеджерам компаний, ответственным за IT-составляющую, предстоит выяснить, какая часть их инфраструктуры останется в пределах Европы, и какие поставщики сервисов соответствуют как техническим, так и нормативным требованиям. Запуск региона Alibaba Cloud расширяет выбор, но компаниям всё равно придётся уделить немало внимания вопросам управления, обеспечения безопасности и трансграничной передачи данных. Впрочем, смена американских гиперскейлеров на китайских вряд ли поможет укреплению суверенитета.

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