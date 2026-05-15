Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым

По словам генерального директора Alibaba Cloud Эдди Ву (Eddie Wu), компания намерена в 10 раз нарастить вычислительную мощность своих ЦОД в сравнении с 2022 годом. Такую информацию он озвучил в ходе отчёта за IV квартал 2026 финансового года, сообщает Datacenter Dynamics.

За отчётный квартал выручка подразделения Cloud Intelligence Group составила $6,035 млрд (+ 38 % г/г), выручка от внешних клиентов увеличилась на 40 %. В частности, около $1,3 млрд принесли предложения Alibaba в сфере ИИ, речь идёт об одиннадцатом квартале подряд с трёхзначным ростом в годовом исчислении. Выручка составила 30 % от внешней выручки Cloud Intelligence Group. При этом ожидается, что в течение года показатель превысит 50 %, поэтому компания продолжает активные инвестиции в инфраструктуру. Чистые денежные средства по итогам квартала составили около $38 млрд, без учёта долгов со сроком погашения более пяти лет — около $59 млрд, поэтому инвестиции в рост продолжатся.

По словам Ву, на порядок больше вычислительных мощностей в сравнении с 2022 годом компания намерена получить к 2033 году. Часть мощностей можно получить за счёт капитальных затрат, другую — за счёт операционных, сейчас много мощностей приобретается именно благодаря последним. По слухам, услугами заблокированного неооблака Megaspeed пользовалась как раз Alibaba.

Глава компании также добавил, что Alibaba, используя подразделение T-Head, занимающееся производством чипов, могла бы продавать серверы на их основе другим операторам ЦОД, либо строить совместные вычислительные мощности. Ву заявил, что уже налажено массовое производство собственных ИИ-ускорителей Zhenwu, и 60 % вычислительных мощностей на их основе используются для обслуживания внешних клиентов, причём их всё равно не хватает.

Alibaba назвали единственным в КНР поставщиком облачных ИИ-услуг с предоставлением ИИ-чипов собственной разработки. Компания обеспечила себе автономию в цепочке поставок вычислительных рпесурсов, что благоприятно сказывается на росте выручки и валовой прибыли. При этом отмечено, что, несмотря на все достижения Alibaba, стоимость развёртывания одного нового сервера в 2026 году вдвое выше, чем годом ранее. По словам Ву, в ближайшие два-три года можно ожидать значительного роста валовой прибыли Alibaba Cloud, эффект можно будет ощутить уже в следующие квартал-два.

В последнем квартале стратегии Alibaba и конкурента Tencent значительно отличались. Последняя объяснила, что предпочитают использовать собственный парк ИИ-ускорителей в пределах самой компании, отдав приоритет «множеству внутренних сервисов, а не Tencent Cloud», активной сдачей ускорителей в аренду компания не занималась. В компании намерены исправить ситуацию в оставшуюся часть года, по мере увеличения поставок ИИ-ускорителей китайского производства и расширения инфраструктуры Tencent Cloud. Ранее компания неоднократно говорила, что запасов ускорителей хватит для обучения новых и обновления существующих ИИ-моделей.

Частично проблема заключалась в нехватке ИИ-ускорителей, что вынуждало Tencent отдавать приоритет внутренним проектам или внешней экспансии. Тем не менее теперь ситуация изменилась в сравнении с 2025 годом, когда капитальные затраты сокращались из-за дефицита чипов — ожидается, что теперь ASIC китайской разработки будут поставляться в течение всего года. Капитальные затраты за последний квартал составили $4,69 млрд, на 16 % больше г/г. Кроме того, компания намерена воспользоваться зарубежными мощностями. Важное отличие от Alibaba ещё и в том, что в сценариях Tencent ускорители окупают себя при обслуживании рекламных сервисов компании, передаёт The Register. Также компания по-прежнему делает ставку на базовую LLM Hunyuan.

Общая выручка Tencent составила ¥196,5 млрд ($28,94 млрд), на 9 % больше, чем в I квартале 2025 года, а валовая прибыль — ¥111,3 млрд ($16,39 млрд). На 11 % больше г/г. На днях сообщалось, что США разрешили китайским компаниям, включая Alibaba и Tencent, покупать ускорители NVIDIA H200, но поставки пока не начались, по некоторым данным — китайский бизнес отказывается от зарубежных ускорителей в пользу местных продуктов под давлением властей КНР.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: