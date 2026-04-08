Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu

Alibaba объявила о развёртывании в сотрудничестве с мобильным оператором China Telecom вычислительного ИИ-кластера из 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu, разработанных подразделением Alibaba T-Head. По словам Alibaba Cloud, передовые вычислительные мощности Китая «переходят от высокопроизводительных прорывов к крупномасштабному промышленному внедрению».

ИИ-кластер размещён в дата-центре оператора China Telecom в Шаогуане (Shaoguan, провинция Гуандун). Как отметило облачное подразделение Alibaba, этот «полностью отечественный» кластер стал первым проектом такого масштаба на базе чипов Zhenwu в районе Большого залива (Greater Bay Area, GBA) — одном из ключевых стратегических регионов в планах национального развития Китая.

По данным Alibaba Cloud, новый кластер обеспечивает сверхнизкую задержку в 4 мс и позволяет 10 тыс. чипам работать как единая система, способная обучать ИИ-модели с сотнями миллиардов параметров. China Telecom и Alibaba заявили, что вычислительный ИИ-кластер может использоваться в различных отраслях, от здравоохранения до разработки передовых материалов. Также сообщается, что в дальнейшем он будет расширен до 100 тыс. чипов.

Запуск ИИ-кластера на базе чипов Zhenwu является ещё одним свидетельством того, что Китай удваивает усилия по развитию собственной инфраструктуры для ускорения быстро развивающихся ИИ-технологий и удовлетворения растущего спроса на фоне обострения конкуренции в области ИИ с американскими соперниками, включая Meta✴, Microsoft и xAI, пишет South China Morning Post.

Объявление Alibaba о создании ИИ-кластера последовало за запуском в конце прошлого месяца первого в стране интеллектуального вычислительного кластера на базе 10 тыс. чипов Huawei Ascend 910C общей ИИ-производительностью 11 Эфлопс в Шэньчжэне (Shenzhen, провинция Гуандун). В прошлом году компания запустила ИИ-кластер с производительностью 3 Эфлопс. По данным Shenzhen Special Zone Daily, почти 50 организаций подписали рамочные соглашения на использование вычислительных мощностей нового кластера, в результате чего общий уровень бронирования по обоим кластерам достиг 92 %.

