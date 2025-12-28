AMD готовится стать крупным поставщиком ИИ-ускорителей для китайской Alibaba

Пока NVIDIA готовится начать масштабные поставки в Китай ускорителей H200, на рынок Поднебесной спешит выйти и AMD, которая готова поставить Alibaba 40–50 тыс. ослабленных ускорителей Instinct MI308, сообщает Times of AI. Это одна из крупнейших сделок по покупке американских ускорителей бизнесом из КНР после введения жёстких антикитайских ограничений. Впрочем, по данным СМИ, в США, вероятно, рассчитывают на ограниченные партии, а выдачу разрешений будут жёстко контролировать.

Хотя китайский бизнес активно интересуется возможными поставками американских чипов, он может столкнуться с ограничениями не только со стороны США, но и китайских властей, желающих наращивать продажи собственных ускорителей вроде Huawei Ascend. При этом китайские ускорители пока значительно уступают американским как по производительности, так и по соотношению цены и вычислительных мощностей.

По данным TechNode, для экспорта AMD придётся платить американским властям пошлину в 15 % от стоимости чипов, т.е. пошлина, в отличие от NVIDIDA H200, не выросла. Ускорители стоят приблизительно $12 тыс., на 15 % меньше, чем NVIDIA H20. Успех сделки будет означать значительный прогресс для AMD на китайском рынке, а у китайских покупателей будет больше выбора. Ещё в июле AMD заявляла о вероятном возобновлении поставок MI308 в Китай, но конкретные результаты, похоже, будут достигнуты только теперь, после длительных перебоев.

Ранее американские власти, наконец, дали разрешение на продажи в Поднебесную ускорителей NVIDIA H200 с 25 % пошлиной, и уже в середине февраля планируются масштабные поставки. Модель H200 значительно уступает по производительности передовым чипам поколений Blackwell и, тем более, Rubin, но в разы эффективнее модели H20, которую можно было продавать в Китай раньше.

