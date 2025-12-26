Китайская iFlytek основал новую структуру для разработки чипов и связанных ИИ-решений

Внесённая в американский чёрный список компания iFlytek, считающаяся в Китае одним из столпов местной ИИ-индустрии наряду с Baidu, Alibaba, Tencent и др., основала новую компанию, которая займётся как разработкой полупроводников, так и прочими, связанными с ИИ решениями в рамках попыток Китая развивать технологическую самодостаточность, сообщает гонконгская SCMP.

По данным китайской платформы коммерческой бизнес-разведки Qichacha, новая структура Shandong Yixun Information Technology зарегистрирована на прошлой неделе с уставным капиталом ¥50 млн ($7,1 млн). В числе заявленных сфер деятельности — разработка собственно чипов, а также программного обеспечения для ИИ и технический консалтинг ИИ-сервисов для государственных услуг. iFlytek отказалась от комментариев, связанных с новым бизнесом.

Последняя инициатива iFlytek, в своё время сделавшей имя на ПО для распознавания звука, а позже осуществившей развитие бизнеса и в других сфераъ, включая ИИ, свидетельствует о растущей важности разработки собственных ИИ-чипов для КНР. Всё больше бизнесов в стране занимаются проектами в этой сфере. Ожидается, что они потенциально смогут соперничать с западными «тяжеловесами» индустрии вроде NVIDIA и AMD.

Это происходит на фоне того, что управление Торгового представительства США (USTR) заявило, что стремление Пекина к доминированию в области полупроводников «необоснованное и дискриминационное» и представляет прямую угрозу для торговли Соединённых Штатов. Ведомство заявляет, что США вводят тарифные ограничения в отношении импорта с страну широкого спектра китайских полупроводников.

Китайский бизнес действительно прилагает все усилия для развития собственных ИИ-технологий. Так, на днях сообщалось, что ByteDance намерена нарастить свои инвестиции в ИИ-проекты, чтобы не отстать от американских конкурентов — компания готовится увеличить капитальные затраты до ¥160 млрд ($23 млрд) в 2026 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: