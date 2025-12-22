Китайская Sugon представила ИИ-платформу ScaleX с 10 тыс. ускорителей

Китайский разработчик суперкомпьютеров Sugon (Dawning Information Industry), по сообщению газеты South China Morning Post, анонсировал платформу ScaleX для решения ресурсоёмких задач в области ИИ. Система призвана составить конкуренцию продуктам NVIDIA и Huawei.

По заявлениям Sugon, ScaleX представляет собой первый в КНР суперкластер, объединяющий около 10 тыс. ускорителей. ИИ-производительность превышает 5 Эфлопс (точность вычислений не называется). Платформа может применяться для работы с ИИ-моделями, насчитывающими триллионы параметров.

В основу суперкластера положены 16 стоек Sugon ScaleX640, каждая из которых может нести на борту до 640 ускорителей. Таким образом, общее количество ИИ-карт в составе платформы достигает 10 240. Конструкция стоек предполагает использование иммерсионного жидкостного охлаждения с фазовым переходом и высоковольтных источников питания постоянного тока (DC). Стойки связаны друг с другом высокоскоростным интерконнектом ScaleFabric. Sugon отмечает, что для моделей ИИ с триллионами параметров ScaleX640 обеспечивает повышение производительности на 30–40 % на задачах обучения и инференса по сравнению с традиционными НРС-системами.

Предполагается, что ScaleX будет соперничать с будущими решениями Huawei, в частности, с суперкластерами Atlas 950 и Atlas 960. В их основу лягут ИИ-ускорители Ascend нового поколения, о подготовке которых стало известно в сентябре уходящего года. Система Atlas 950 SuperCluster, выход которой ожидается к концу 2026 года, будет содержать в общей сложности более 500 тыс. NPU, а Atlas 960 SuperCluster — свыше 1 млн. Сейчас у Huawei есть платформа CloudMatrix 384, которая объединяет 384 ускорителя Huawei Ascend 910C.

