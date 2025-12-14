NVIDIA рассматривает увеличение выпуска ускорителей H200 из-за большого спроса на них в Китае

По данным отраслевых источников, NVIDIA сообщила клиентам в Китае, что уже рассматрвиает возможность нарастить производство ИИ-ускорителей H200. По данным Reuters, объёмы заказов уже превышают доступный сегодня уровень производства. Ранее сообщалось, что руководство США рассматривает разрешение поставок H200 в КНР, а в минувший вторник президент страны объявил о том, что этот вопрос решён положительно. При этом власти будут получать комиссию в 25 % с продаж ускорителей в Китай.

Спрос на современные ИИ-чипы в Китае столь высок, что NVIDIA допускает расширение их производства. В самой NVIDIA прокомментировали слух, заявив, что управляют цепочкой поставок таким образом, чтобы продажи авторизованным клиентам в Китае не повлияли на способность поставлять продукцию покупателям из США. Пока чипов H200 производится очень немного, поскольку NVIDIA сосредоточилась на выпуске передовых ускорителей Blackwell, а также будущего семейства — Rubin.

Крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance уже связались с NVIDIA на днях по поводу закупок H200 и, как утверждается, заинтересованы в размещении крупных заказов. Впрочем, пока неопределённость сохраняется, поскольку закупки H200 не одобрили в самом Китае. По словам источников, в прошлую среду китайские чиновники провели ряд экстренных совещаний для обсуждения вопроса и принятия решения о том, стоит ли в принципе разрешать поставки H200.

H200 поступили в массовое производство в 2024 году и являются самыми быстрыми ускорителями NVIDIA поколения Hopper. Высокий спрос на H200 в Китае обусловлен тем, что это самый производительный чип, который будет доступен китайскому бизнесу на данный момент. Он приблизительно вшестеро производительнее «урезанной» модели H20.

Решение США принято на фоне стремления Китая активно развивать собственную полупроводниковую индустрию для ИИ-проектов. Поскольку продукция, сопоставимая с H200 в продаже пока отсутствует, в Китае уже возникли опасения, что выход американских чипов на локальный рынок может затормозить развитие местной отрасли. По мнению некоторых китайских экспертов, вычислительная мощность H200 в два-три раза выше, чем у самых передовых чипов из КНР — многие поставщики облачных услуг и корпоративные клиенты активно размещают заказы и лоббируют ослабление ограничений. При этом отмечается, что спрос в Китае в любом случае превышает возможности местного производства.

По сведениям источников, в ходе экстренных совещаний предлагалось разрешить покупать каждый ускоритель H200 только при условии покупки определённого количества чипов китайского производства. При этом у китайских IT-гигантов теоретически остаётся запасной вариант — размещение H200 в собственных ЦОД за пределами Китая. Они и так обучают модели в дата-центрах вне КНР, пусть и не своих. Для NVIDIA же наращивать производственные мощности тоже непросто, поскольку она занята наладкой массового производства Rubin и конкурирует за мощности TSMC с компаниями уровня Google.

