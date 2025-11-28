Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии

Ведущие китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, используют для обучения своих самых передовых больших языковых моделей (LLM) дата-центры за пределами страны по всей Юго-Восточной Азии, поскольку в Китае у них нет доступа к продвинутым ускорителям NVIDIA из-за экспортных ограничений США, пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, после введением администрацией США в апреле ограничений на продажи NVIDIA H20, предназначенных только для Китая, наблюдается устойчивая тенденция роста обучения ИИ-моделей китайских технологических компаний за рубежом. Один из операторов сингапурских ЦОД назвал такой выбор вполне очевидным: «Для обучения самых современных моделей нужны лучшие чипы, и всё это соответствует законодательству». В настоящее время в Сингапуре и Малайзии идёт бурное развитие бизнеса ЦОД, чему способствует и спрос со стороны Китая. Многие из них оснащены высокопроизводительными ускорителями NVIDIA.

По словам источников, используется довольно простая схема. Китайские компании заключают договор аренды на использование зарубежных ЦОД, принадлежащих и управляемых некитайскими компаниями. Это соответствует требованиям экспортного контроля США, поскольку правило AI Diffusion rule («Правило распространения ИИ»), принятое в начале года при Джо Байдене (Joe Biden) для регулирования режима экспортного контроля ИИ-технологий и призванное закрыть эту лазейку, было отменено президентом США Дональдом Трампом в мае. Китайские компании не раз ловили на использовании зарубежных площадок — что в этом году, что в прошлом.

Но есть и исключения. Например, DeepSeek обучает свои ИИ-модели, по словам осведомленных источников, внутри страны. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, DeepSeek удалось создать запас чипов NVIDIA до вступления в силу запретов на экспорт в США. Компания также тесно сотрудничает с китайскими производителями чипов, включая лидера отрасли Huawei, чтобы оптимизировать и разработать следующее поколение ИИ-ускорителей, сообщают источники. При этом Huawei рассматривает партнёрство с DeepSeek как стратегическую возможность для продвижения своих продуктов в КНР.

За последний год ИИ-модели Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance получили признание в мире как одни из эффективных LLM. Qwen также получила широкое распространение среди разработчиков за пределами Китая, поскольку является open source-моделью. При этом большинство китайских компаний предпочитают использовать для обучения передовые ускорители NVIDIA, но вот для инференса, который становится всё более важным, они всё чаще обращаются к чипам местного производства.

Китайские технологические компании также используют ЦОД в Юго-Восточной Азии для обслуживания своих зарубежных клиентов, поскольку те же Alibaba и ByteDance стремятся увеличить свою долю на мировом рынке облачных вычислений. Китайские компании также расширяют использование ЦОД в других регионах, например, на Ближнем Востоке. Вместе с тем, в связи с действующим в Китае запретом на вывод личных данных за пределы страны, тюнинг моделей для местных клиентов необходимо проводить в Китае, сообщили представители отрасли.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: