TikTok вложит более $37 млрд в постройку дата-центра в Бразилии

Социальная сеть TikTok китайской компании ByteDance инвестирует более R$200 млрд ($37,7 млрд) в строительство ЦОД в Бразилии, сообщает Bloomberg. Он станет первым объектом TikTok в Латинской Америке. Впервые новости о его возможном строительстве появились ещё в апреле 2025 года.

TikTok намерена сотрудничать с компанией Omnia, специализирующейся на строительстве ЦОД, а также Casa dos Ventos — одним из ключевых поставщиков возобновляемой энергии в Бразилии. Как сообщает TikTok Brazil, компании примут участие в совместном строительстве ЦОД в северо-восточном штате Сеара (Ceara). Проект, реализация которого запланирована близ порта Песен (Pecem), будет целиком запитан «чистой» электроэнергией ветряных электростанций.

Проект — одна из крупнейших инвестиций китайских компаний в создание ЦОД. Параллельно Alibaba Group и Tencent Holdings включаются в гонку с американскими гиперскейлерами по развитию ИИ-объектов. Инвестиции ByteDance в Бразилии распределят на 10 лет и позволят создать порядка 4 тыс. рабочих мест.

Бразилия считается в регионе наиболее привлекательной страной для внешних инвестиций в ИИ-проекты. Она располагает многочисленными источниками возобновляемой энергии, имеет национальную энергетическую сеть со связанными между собой территориями, а также охвачена высокоскоростными ВОЛС. Кроме того, Китай является ключевым партнёром Бразилии и стремится расширять региональные связи — при этом отношения Бразилии с США оставляют желать лучшего.

Порт Песен находится неподалёку от крупного хаба, где сходятся подводные интернет-кабели, с посадочной станцией в городе Форталеза (Fortaleza). Благодаря им обеспечивается один из кратчайших маршрутов для данных из Бразилии в Европу и Африку. В сентябре бразильскими властями подписаны распоряжения о временных мерах, стимулирующих строительство компаниями дата-центров в Бразилии, в т.ч. разрешено импортировать часть оборудования без уплаты налогов.

TikTok использует ЦОД по всему миру для хранения и резервного копирования пользовательских данных. В последние годы социальная сеть активнее размещает большие объёмы данных в региональных ЦОД на фоне опасений местных властей по поводу безопасности пользовательской информации. Так, в прошлом году компания начала строить ЦОД в Финляндии для размещения информации о европейских пользователях, который дополнит ЦОД в Ирландии и Норвегии. В США Oracle предоставляет TikTok облачные площадки для защиты данных американцев от работающих в Китае сотрудников ByteDance. Также компания развивает ЦОД в Таиланде и Малайзии. При этом американская Bain Capital продала Chindata, оператора ЦОД TikTok в Китае.

Развитие в Бразилии важно для TikTok, поскольку компания так и не смогла найти вариант спасения своего сервиса от блокировки в США. Месяц назад китайское правительство пообещало Вашингтону сотрудничество при решении судьбы американского сегмента TikTok, но не поддержало выделение TikTok в отдельное предприятие, которое принадлежало бы преимущественно американским инвесторам. Согласно прошлогоднему указу «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), ByteDance должна или продать TikTok в США, или уйти из страны, однако исполнение указа неоднократно переносилось.

