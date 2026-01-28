Китайский стартап Iluvatar CoreX обещает GPU-ускорители, превосходящие по возможностям NVIDIA Rubin

Стартап Iluvatar CoreX из Китая, по сообщению DigiTimes, раскрыл планы по выпуску ускорителей на основе GPU для ИИ-задач. Речь идёт об изделиях четырёх поколений, которые, как предполагается, смогут составить конкуренцию продукции NVIDIA.

В частности, Iluvatar CoreX создаёт решения на архитектуре с кодовым названием Tianshu. Такие устройства, по утверждениям разработчика, по производительности превзойдут ускорители NVIDIA поколения Hopper, включая H200.

На 2026 год компания Iluvatar CoreX запланировала анонс ускорителей на архитектуре Tianxuan, которым предстоит конкурировать с решениями семейства NVIDIA Blackwell, в том числе с B200. Кроме того, позднее в текущем году Iluvatar CoreX намерена представить изделия на архитектуре следующего поколения Tianji: по быстродействию такие чипы, предположительно, будут опережать Blackwell. Наконец, на 2027-й китайский стартап запланировал выпуск GPU с архитектурой Tianquan, которая по производительности призвана превзойти платформу NVIDIA Rubin. После этого Iluvatar CoreX рассчитывает сфокусировать внимание на разработке «прорывных вычислительных архитектур».

По состоянию на 30 июня 2025 года Iluvatar CoreX отгрузила более 52 тыс. GPU примерно 290 корпоративным клиентам, в том числе из финансовой сферы и сектора здравоохранения. Компания позиционирует себя в качестве поставщика высокопроизводительных GPU общего назначения и крупномасштабных вычислительных систем. Вместе с тем, как и другие китайские разработчики ИИ-чипов, Iluvatar CoreX сталкивается с проблемами, связанными со сбоями в цепочках поставок и доступом к передовым производственным мощностям. Дальнейшее развитие продуктового семейства компании будет зависеть от внедрения современных технологических процессов и методов корпусировки.

Помимо GPU-продуктов, Iluvatar CoreX также разрабатывает изделия Tongyang для периферийных вычислений. По заявлениям стартапа, один из подобных чипов — TY1000 — продемонстрировал превосходство над NVIDIA Jetson AGX Orin в реальных задачах, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка и ИИ-инференс с использованием таких больших языковых моделей, как DeepSeek 32B.

