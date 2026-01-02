«Маленький китайский дракон» Biren привлёк $717 млн в ходе IPO

Китайский производитель ускорителей Shanghai Biren Intelligent Technology провёл в последний день 2025 года первичное публичное размещение акций (IPO) на гонконгской фондовой бирже, в результате которого привлёк сумму в эквиваленте $717 млн. Всего было продано 284,8 млн акций по $19,6 за единицу, что является верхней границей ценового диапазона, запрошенного Biren, сообщил ресурс SiliconANGLE. По данным ресурса, спрос на акции Biren среди институциональных инвесторов почти в 26 раз превысил предложение.

Biren стала третьим китайским поставщиком видеокарт, вышедшим на биржу в декабре. До этого на бирже начали торги MetaX и Moore Threads, чьи акции в первые дни торгов взлетели в цене на 400 и 700 % соответственно. Это говорит о том, что акции Biren также могут вырасти в цене после начала торгов в пятницу. Biren, Enflame, MetaX и Moore Threads входит в число т.н. китайских «четырёх маленьких драконов» в сегменте GPU и ИИ-ускорителей.

В документации для IPO компания Biren сообщила, что в 2024 году её выручка составила ¥336,8 млн (около $47,8 млн), прибыли пока нет. Объём незавершенных и заключённых контрактов составляет около $300 млн. Компания была основана в 2019 году, а три года спустя представила серверный ИИ-ускоритель BR100 на базе собственной архитектуры Bi Liren, изготовленный с использованием 7-нм техпроцесса TSMC и технологии упаковки CoWoS. По оценкам самой Biren, производительность BR100 сопоставима с NVIDIA A100.

Также стало известно, что вскоре последует IPO китайской полупроводниковой компании. Производитель микросхем памяти CXMT объявил во вторник о планах продать 10,6 млрд акций на сумму $4,22 млрд. Вырученные от IPO средства компания планирует направить на финансирование исследовательских проектов в области DRAM и модернизации своих производственных линий. CXMT также строит завод по производству памяти HBM, который планирует запустить к концу 2026 года.

