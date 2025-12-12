В связи с прекращением поставок в Россию ускорителей NVIDIA, ограничениями на загрузку драйверов и отсутствием их техподдержки Институт искусственного интеллекта МФТИ провёл исследование рынка альтернативных ускорителей, включая продукты китайских производителей Moore Threads и MetaX с целью оценки их способности обеспечить полный цикл работы современных ИИ-моделей.

Исследование включало анализ архитектурных особенностей ускорителей, драйверов, совместимости с фреймворками и тестирование под нагрузкой при работе с LLM, инференсом, задачами компьютерного зрения и распределённых вычислений. Проведена оценка скорости и воспроизводимости вычислений, устойчивости при росте нагрузки и стабильности поведения моделей на разных типах ускорителей.

Исследователи пришли к выводу, что ускорители Moore Threads s4000 и MetaX C500 могут применяться в широком спектре сценариев, обеспечивая стабильный запуск популярных LLM, корректную работу современных фреймворков, предсказуемую производительность и устойчивость работы при длительных нагрузках. В отдельных типах вычислений альтернативные ускорители не уступали или даже обгоняли NVIDIA A100.

Особое внимание было уделено возможности работы альтернативных ускорителей в составе вычислительных узлов и кластеров. Разработанный стек ПО позволяет эффективно распределять ресурсы, объединять мощности для работы с крупными моделями и создавать кластерные конфигурации, сообщили в МФТИ. В МФТИ планируют и дальше тестировать новые поколения ускорителей, расширив перечень поддерживаемых моделей, а также намерены подготовить отраслевые рекомендации для создания автономной ИИ-инфраструктуры.

На основе исследования в МФТИ был создан Центр компетенций по решениям, не зависящим от NVIDIA, который объединяет лучшие инженерные практики, методики тестирования, оптимизированные конфигурации и опыт взаимодействия с поставщиками. Он будет оказывать помощь компаниям в подборе оборудования, проведении нагрузочного тестирования под конкретные задачи, настройке вычислительных цепочек, а также может сопровождать платформы в процессе эксплуатации.

