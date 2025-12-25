В 2026 году ByteDance увеличит инвестиции в ИИ-инфраструктуру до $23 млрд

Владеющая TikTok китайская ByteDance рассчитывает нарастить свои инвестиции в ИИ-проекты, чтобы не отстать от американских конкурентов — компания намерена увеличить капитальные затраты до ¥160 млрд ($23 млрд) в 2026 году, сообщает The Financial Times. Для сравнения, в 2025 году инвестиции компании в ИИ-инфраструктуру составили порядка ¥150 млрд. ¥85 млрд планируется потратить на закупку передовых ИИ-ускорителей, хотя вопрос с доступом к чипам NVIDIA пока не решён окончательно. Сама NVIDIA рассчитывает начать поставки H200 уже в феврале следующего года.

ByteDance — один из крупнейших китайских строителей ИИ-инфраструктуры, компания стремится стать одним из мировых лидеров в этой сфере. Впрочем, в сравнении с инвестициями в ИИ ЦОД, на которые ушли уже сотни миллиардов долларов, расходы ByteDance относительно невелики. Пока китайские компании не могут приобретать передовые чипы NVIDIA из-за ограничений со стороны американских властей. В результате они стремятся к программным оптимизациям и к обучению ИИ-моделей за рубежом. При этом аренда обычно учитывается не как капитальные затраты, а как операционные расходы.

В декабре 2025 года США отменили запрет на продажу ускорителей NVIDIA H200 некоторым клиентам в Китай. Такие чипы менее производительны, чем самые современные модели. Кроме того, определённые круги в Пекине и Вашингтоне выступают против продаж по разным причинам. Так или иначе, источники свидетельствуют, что в случае разрешения поставок ByteDance и другие китайские технологические группы будут охотно покупать H200 в больших масштабах.

Так, ByteDance якобы намерена закупить 20 тыс. H200 в рамках «пробного» заказа, стоимость каждого ускорителя может составить порядка $20 тыс. Если гигант получит неограниченные квоты для закупки, он может значительно нарастить капитальные затраты на 2026 год. По словам экспертов, в сравнении с другими китайскими техногигантами ByteDance выигрывает потому, что её акции не торгуются публично, т.ч. она лучше защищена от инвестиционных манипуляций и способна играть «вдолгую» на рынке ИИ.

Хотя, по данным The Financial Times, производительность открытых ИИ-моделей ByteDance Doubao отстаёт от Alibaba Qwen и DeepSeek, компания доминирует в сфере ИИ-приложений, рассчитанных на потребителей. Так, по статистике QuestMobile, чат-бот Doubao обогнал DeepSeek и уже стал самым популярным в КНР по количеству ежемесячных активных пользователей. Компания активно конкурирует и с Alibaba, продвигая облачный сервис Volcano Engine для бизнеса. По информации Goldman Sachs, предложенные ByteDance ИИ-продукты обеспечили себе статус самых востребованных в Китае. По статистике, в октябре ByteDance отметила существенный рост спроса — более 30 трлн токенов в день. Для сравнения, у Google тот же показатель составил 43 трлн.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: