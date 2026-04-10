Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США

Подконтрольный американской инвесткомпании Bain Capital оператор ЦОД Bridge Data Centres (BDC) отказал в размещении на своём объекте в Малайзии облачному провайдеру Megaspeed из Юго-Восточной Азии, которого США подозревают в незаконном предоставлении чипов NVIDIA Китаю, сообщает Bloomberg.

Как сообщают знакомые с ситуацией источники, компанию Megaspeed International на объекте в Малайзии заменит облачный провайдер Zenlayer. Об этом свидетельствует служебная записка, направленная Bridge Data Centres своим кредиторам в феврале. Причина замены не называется, но источники сообщают, что оператор ЦОД пошёл на разрыв отношений с Megaspeed после того, как США инициировали расследование относительно структуры собственности компании, желая выяснить, не занималась ли она организацией доступа к передовым ИИ-чипам NVIDIA для Китая в нарушение американских экспортных ограничений.

Для Megaspeed одним из ключевых вопросов является судьба ИИ-серверов на основе ускорителей NVIDIA, обнаруженных на объектах Bridge Data Centres прошлой осенью. Сингапурская Megaspeed является неооблачным ИИ-провайдером, объект в Малайзии был её крупнейшим активом. Megaspeed была сформирована в 2023 году путём отделения от китайской игровой компании.

NVIDIA отказалась сообщать, известно ли ей об инциденте с участием BDC и посещали ли её представители объекты Megaspeed в последние месяцы в этом регионе. В 2025 году производитель проводил выборочные проверки Megaspeed в Юго-Восточнйо Азии. В декабре сообщалось, что компания намерена снова проверить бизнес «в ближайшем будущем». BDC объявила, что все 68,4 МВт мощности ЦОД, зарезервированные для Megaspeed, передадут облачному провайдеру Zenlayer из Лос-Анджелеса. Он специализируется на обучении ИИ-моделей.

BDC считается одним из крупнейших операторов ЦОД в Азии, куда, по прогнозам экспертов, к 2030 году инвестируют к 2030 году около $800 млрд. Кредиты — ключевое средство финансирования масштабирования BDC, поэтому компания должна демонстрировать кредиторам стабильный приток средств от арендаторов.

Чтобы развиваться дальше, Bridge Data Centres нужны миллиарды долларов. Минувшей зимой она начала привлекать дополнительный капитал. В марте оператор ЦОД вёл переговоры о привлечении $6 млрд для выхода на рынок Таиланда, тогда же компания намеревалась удвоить существующий кредит для расширения в Малайзии до $5 млрд.

По данным Datacenter Dynamics, Megaspeed отрицает участие в любом нелегальном трафике чипов и сдаче в аренду вычислительных мощностей киатйским структурам. По словам её представителей, компания неоднократно проходила проверки со стороны американских и малайзийских властей, а также NVIDIA. Ранее она подчёркивала, что информация СМИ вводит в заблуждение, а сама компания действует строго в рамках всех правил экспортного контроля, в соответствии с самыми высокими «юридическими и этическими стандартами».

Ещё несколько лет назад сообщалось, что китайские компании нашли лазейку в законах США для доступа к передовым ИИ-ускорителям и моделям в облаках AWS и Azure, а позже появилась информация, что Alibaba и ByteDance начали тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии. Тем не менее, в начале 2026 года в США принят «Закон о безопасности удалённого доступа» (Remote Access Security Act), расширяющий действие «Закона о реформе экспортного контроля». Это позволяет федеральным властям США «ограничивать возможности иностранных противников получать удалённый доступ к технологиям, включая ИИ-чипы, через облачные вычислительные сервисы». Другими словами, китайским компаниям запрещён доступ к передовым ускорителям в ЦОД и облаках за пределами КНР.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: