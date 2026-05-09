Iren вышла на рынок Европы, CoreWeave освоила 1 ГВт мощностей, а Lambda нашла ещё $1 млрд на развитие

Неооблачная компания Iren объявила о приобретении Ingenostrum, S.L. (Nostrum Group), испанского разработчика ЦОД нового поколения. Сделка обеспечит Iren, развернувшей сеть ЦОД в Канаде и США, выход на европейский рынок, увеличив её энергетический портфель до 5 ГВт благодаря добавлению около 490 МВт гарантированной, подключенной к сети мощности в Испании. Также компания получит дополнительный портфель разработок, что укрепить её способность удовлетворять спрос клиентов в Европе.

Ожидается, что присоединение испанской команды разработчиков с опытом работы в области возобновляемой энергетики, проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры ЦОД, ещё больше укрепит возможности Iren по реализации проектов и дальнейшему расширению её облачной ИИ-платформы на глобальном рынке. Условия сделки не разглашаются. По данным Data Center Dynamics, сообщения о том, что Nostrum ищет инвестиционного партнёра, появились в прошлом году. Как сообщает Converge! Network Digest, в портфеле Nostrum есть крупные проекты по развитию ЦОД в Испании, в Эстремадуре (Extremadura) и Галисии (Galicia).

Парк Iren насчитывает около 23 тыс. GPU. Компания имеет действующие и находящиеся в стадии разработки ЦОД в Техасе (Чилдресс, Суитуотер, Childress, Sweetwater), Оклахоме (Киова, Kiowa) и Британской Колумбии в Канаде (Маккензи, Принс-Джордж, Канал-Флэтс, Mackenzie, Prince George, Canal Flats). Также Iren сообщила о планах по расширению деятельности в Австралии. На этой неделе компания Iren приобрела поставщика ПО для облачной инфраструктуры Mirantis за $625 млн. В числе её партнёров — NVIDIA и Microsoft.

Между тем, неооблако Lambda сообщило о расширении кредитной линии до $1 млрд с целью ускорения развертывания ИИ-инфраструктуры на базе решений NVIDIA. Новое многотраншевое финансирование значительно больше предыдущей кредитной линии на сумму $275 млн, соглашение о которой было заключено в августе 2025 года, и отражает все более капиталоёмкую экономику облачной ИИ-инфраструктуры, отметил ресурс Converge! Network Digest. Lambda пояснила, что расширение кредитной линии связано с «беспрецедентным спросом на инфраструктуру Lambda, разработанную специально для ИИ, со стороны самых требовательных клиентов».

В свою очередь, неооблако CoreWeave, увеличившее в I квартале 2026 года выручку в годичном исчислении в более чем в два раза до $2,08 млрд, сообщило, что её портфель заказов по состоянию на 31 марта достиг $99,4 млрд, что свидетельствует о масштабе долгосрочных обязательств, связанных с обучением ИИ-моделей и инференсом. CoreWeave за квартал увеличила общий объём законтрактованной мощности более чем на 400 МВт, суммарно до более чем 3,5 ГВт. Активная мощность проектов превысила 1 ГВт. Компания также получила кредитную линию с отложенным получением средств в размере $8,5 млрд, и привлекла инвестиции от NVIDIA в размере $2 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: