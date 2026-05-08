NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт

Компании NVIDIA и Iren (ранее Iris Energy) объявили о стратегическом партнёрстве с целью ускорения развёртывания инфраструктуры ИИ следующего поколения. Речь идёт о создании объектов суммарной мощностью до 5 ГВт, рассчитанных на наиболее ресурсоёмкие нагрузки.

В рамках проекта планируется использовать платформу NVIDIA DSX. Это эталонная архитектура ИИ-фабрик, которая охватывает все уровни инфраструктуры — от отдельных ускорителей до сети. Благодаря DSX операторы крупных дата-центров могут максимизировать энергоэффективность, отказоустойчивость, масштабируемость и производительность ИИ-кластеров. При этом ускоряется их построение и снижаются эксплуатационные расходы.

Цель нового партнёрства заключается в том, чтобы сократить время развёртывания крупномасштабных ИИ-фабрик путём объединения архитектуры DSX с опытом Iren в области энергетики, землепользования, ЦОД и инфраструктурных решений. Флагманским объектом будущей сети станет кампусе Iren Sweetwater мощностью 2 ГВт в Техасе (США). В перспективе реализуемый проект позволит предоставлять вычислительные мощности для задач ИИ корпоративным клиентам по всему миру.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отмечает, что фабрики ИИ становятся одним из основополагающих компонентов мировой экономики. Однако развёртывание таких систем в масштабе требует глубокой интеграции по всему стеку — от вычислительных ресурсов и ПО до сетей и электропитания. Iren, по словам Хуанга, обладает необходимым опытом для выполнения этих комплексных работ.

По условиям подписанного соглашения, Iren предоставит NVIDIA право на приобретение до 30 млн своих обыкновенных акций сроком на пять лет по цене $70/шт. Это даёт NVIDIA возможность инвестировать до $2,1 млрд при соблюдении определённых условий, включая требования регулирующих органов.

