Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек

Неооблачная Iren Limited подписала «окончательное» соглашение компании Mirantis в рамках сделки, предусматривающей оплату обыкновенными акциями на сумму $625 млн. Это позволит добавить облачной платформе компетенции по оркестрации на основе Kubernetes, ПО для облачной инфраструктуры и сервисы корпоративной поддержки, сообщает Converge! Digest.

Сделка даст Iren возможность расширить бизнес за пределы предоставления лишь масштабной инфраструктуры ИИ-ускорителей и перейти к развёртыванию ИИ с оркестрацией, мониторингом и управлением жизненным циклом рабочих нагрузок. После закрытия сделки Mirantis будет работать как самостоятельная дочерняя структура и продолжит поддержку существующих клиентов.

Iren заявила, что покупка усилит ключевые векторы развития её платформы AI Cloud: от развёртывания и мониторинга до поддержки клиентов и доступа к рынку. На сегодня Mirantis обеспечит приток более 1,5 тыс. корпоративных клиентов и богатый опыт работы с Kubernetes, OpenStack и контейнеризированной инфраструктурой.

Кроме того, у Mirantis имеется собственная платформа k0rdent AI для управления ИИ-инфраструктурой на физических и виртуальных серверах и в средах Kubernetes. Также компания — один из основателей инициативы NVIDIA AI Cloud Ready и разработчик ПО в её рамках. В результате сделки вертикально интегрированная модель Iren, включающая электроснабжение, земельные участки, ЦОД и кластеры ИИ-ускорителей, будет дополнена опытом Mirantis в сфере ПО и корпоративных операций.

Неооблачные провайдеры вроде Iren, CoreWeave и гиперскейлеры всё чаще нуждаются не только в масштабной физической инфраструктуре, но и оркестрации, мониторинге и управлении жизненным циклом для того, чтобы выделиться на рынке не только наличием ИИ-ускорителей. Покупка Mirantis позволит конкурировать за сложные многопользовательские ИИ-нагрузки.

В марте сообщалось, что Iren объявила о заключении соглашения о покупке более 50 тыс. ускорителей NVIDIA B300. Эта сделка позволит компании расширить парк ускорителей примерно до 150 тыс. ед., что к концу 2026 года обеспечит доход от облачных ИИ-вычислений в размере свыше $3,7 млрд.

