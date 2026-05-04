MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE

Компания MSI IPC анонсировала одноплатный компьютер MS-CF27, построенный на аппаратной платформе Intel. Новинка предназначена для создания встраиваемых систем и индустриальных решений: это могут быть различные периферийные устройства, платформы промышленной автоматизации, информационные терминалы, умные шлюзы, комплексы машинного зрения и пр.

Компьютер выполнен в 3,5″ форм-факторе с габаритами 146 × 102 мм. В зависимости от модификации задействован чип Intel Processor N97 (4C/4T; до 3,6 ГГц; 12 Вт) или Core i3-N305 (8C/8T; до 3,8 ГГц; 15 Вт) поколения Alder Lake-N, Atom x7433RE (4C/4T; до 3,4 ГГц; 9 Вт) серии Amston Lake или Intel Processor N150 (4C/4T; до 3,6 ГГц; 6 Вт) семейства Twin Lake-N. Поддерживается до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800 в виде одного модуля SO-DIMM.

Есть порт SATA-3 для накопителя и слот M.2 M key 2280 для SSD с интерфейсом SATA. Предусмотрены коннектор M.2 B key 3042 (USB 3.0) для сотового модема и разъём M.2 E key 2230 (PCIe x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi. В оснащение входят звуковой кодек Realtek ALC897 HD, IO-чип Fintek F81966AB-I, а также четыре сетевых порта 2.5GbE на базе Intel I226-V.

Возможен вывод изображения через интерфейсы LVDS (1920 × 1200; 60 Гц), eDP (1920 × 1080; 60 Гц), HDMI (3840 × 2160; 30 Гц) и DisplayPort (4096 × 2304; 60 Гц). Допускается подключение до трёх мониторов одновременно. Доступны четыре гнезда RJ45 для сетевых кабелей, по одному порту USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A. Через разъёмы на плате могут быть задействованы шесть последовательных портов (по три RS-232/422/485 и RS-232), дополнительные порты USB 2.0 и пр. Питание (12–24 В) подаётся через DC-коннектор. Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 10/11 IoT Enterprise LTSC и Linux.

