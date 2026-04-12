Бизнес-компьютеры MSI Cubi NUC TWG с активным и пассивным охлаждением выполнены в 0,55-литровом корпусе

Компания MSI представила компьютеры небольшого форм-фактора Cubi NUC TWG, рассчитанные на использование в бизнес-сфере и коммерческом секторе. Устройства выполнены на аппаратной платформе Intel Twin Lake: покупателям будут предлагаться модификации с активным и пассивным (версия Cubi NUC TWG S) охлаждением.

Новинки заключены в корпус объёмом всего 0,55 л с габаритами 135,6 × 112,6 × 40,1 мм. Предусмотрены конфигурации с чипом Intel Processor N150 (четыре ядра; до 3,6 ГГц; 6 Вт) и Intel Processor N250 (четыре ядра; до 3,8 ГГц; 6 Вт). Обе оборудованы одним слотом SO-DIMM для модуля оперативной памяти DDR5-4800 и одним коннектором M.2 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

В оснащение входят сетевые контроллеры 1 GbE (Realtek RTL8111H) и 2.5GbE (Realtek RTL8125D), а также адаптер Intel WiFi 6E AX211 (плюс Bluetooth 5.3) или AzureWave AW-CB515NF Wi-Fi 5 (плюс Bluetooth 5.0). Питание обеспечивает внешний блок мощностью 65 Вт. Допускается монтаж посредством крепления VESA на стену или заднюю панель монитора.

Во фронтальной части Cubi NUC TWG расположены по два порта USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, а также комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. Сзади находятся разъём USB 3.1 Type-C (DP 1.4 Alt. mode), два порта USB 2.0 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два интерфейса HDMI 2.1 с возможностью вывода изображения в формате 4K@60 и DC-гнездо. Устройства будут предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Поддерживается технология MSI Power Link, которая позволяет включать мини-компьютер с помощью кнопки питания монитора: это особенно полезно в тех случаях, когда система закреплена на задней панели дисплея и дотянуться до её собственной кнопки питания непросто.

