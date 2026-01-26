MSI PRO представила DP10 A14MG, малолитражный бизнес-ПК на базе Intel Raptor Lake

Компания MSI анонсировала компьютер небольшого форм-фактора PRO DP10 A14MG, предназначенный для использования в бизнес-сфере и коммерческом секторе. Устройство, выполненное на аппаратной платформе Intel, заключено в корпус объёмом всего 1,1 л.

Максимальная конфигурация включает процессор Core i7 14700 поколения Raptor Lake с 20 ядрами (8Р+12Е/28С) с максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц в турбо-режиме. В состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD Graphics 770 с частотой до 1,6 ГГц. Применена материнская плата на наборе логики Intel H610. Объём оперативной памяти DDR5-5600 достигает 64 Гбайт в виде двух модулей SO-DIMM.

Компьютер несёт на борту SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 (NVMe). В оснащение в зависимости от модификации входит адаптер Intel Wi-Fi 6E AX211, AzureWave AW-CB515NF Wi-Fi 5 или Intel Wi-Fi 7 BE200 с поддержкой соответственно Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.0 и Bluetooth 5.4. Есть сетевой контроллер Intel I226V стандарта 2.5GbE, монофонический динамик мощностью 1 Вт и модуль dTPM 2.0.

На фронтальной панели расположены два порта USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с), по одному порту USB Type-C (10 Гбит/с) и USB Type-A (10 Гбит/с), комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. Сзади сосредоточены четыре порта USB 2.0, гнездо RJ45 для сетевого кабеля, а также интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4b с поддержкой видео 4K@60. Кроме того, предусмотрен конфигурируемый разъём со стандартным исполнением HDMI+LAN(2.5GbE) и опциями HDMI+COM, DP+LAN(2.5GbE), DP+COM, VGA+LAN(2.5GbE), VGA+COM.

Габариты новинки составляют 34,48 × 178,82 × 179 мм, масса — 1,22 кг. Используется блок питания мощностью 120 Вт. Возможен монтаж посредством крепления VESA. Заявлена совместимость с Windows 11.

