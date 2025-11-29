MGX-сервер MSI CG480-S6053 получил чипы AMD EPYC Turin и восемь слотов PCIe 5.0 x16 для FHFL-карт двойной ширины

Компания MSI анонсировала сервер CG480-S6053, предназначенный для ресурсоёмких задач ИИ и НРС. Устройство выполнено в форм-факторе 4U на архитектуре NVIDIA MGX. Возможна установка двух процессоров AMD EPYC 9005 Turin в исполнении Socket SP5 с показателем TDP до 500 Вт.

Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM/RIMM-3DS суммарным объёмом до 6 Тбайт (в конфигурации 24 × 256 Гбайт). Во фронтальной части расположены восемь отсеков для SFF-накопителей U.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe); допускается горячая замена. Есть два внутренних коннектор М.2 для SSD типоразмера 2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x2 (NVMe).

Сервер оснащён восемью слотами PCIe 5.0 x16 для карт FHFL двойной ширины. Могут устанавливаться, в частности, ИИ-ускорители NVIDIA H200 NVL и RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Кроме того, есть пять слотов PCIe 5.0 x16 для карт FHFL одинарной ширины.

Сервер располагает контроллером ASPEED AST2600, двумя сетевыми портами 10GbE (RJ45) на основе Intel X710-AT2, выделенным сетевым портом управления 1GbE, разъёмами USB 3.0/2.0 Type-A и Mini-DisplayPort. Модификация системы с обозначением CG481-S6053 получила восемь портом 400GbE на базе NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC. Предусмотрен модуль TPM 2.0.

Новинка имеет размеры 438,5 × 175 × 800 мм. Питание обеспечивают четыре блока с резервированием мощностью 3200 Вт (80 PLUS Titanium). Применено воздушное охлаждение с десятью системными вентиляторами диаметром 80 мм с возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

