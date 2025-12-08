MSI представила Intel-систему MS-C910E для ИИ-задач на периферии

Компания MSI IPC анонсировала индустриальный компьютер MS-C910E, предназначенный для выполнения ИИ-задач на периферии. Среди возможных сфер применения названы автоматизация производства, мониторинг безопасности и контроль доступа, платформы управления энергоресурсами, IoT-шлюзы, автоматизированные системы складирования и логистики и пр.

Решение выполнено в корпусе с габаритами 285 × 217 × 431,1 мм. В основу положена материнская плата на наборе логики Intel R680E. Допускается установка процессоров Intel в исполнении LGA 1700 с показателем TDP до 65 Вт: это могут быть чипы поколения Alder Lake-S, Raptor Lake-S, Raptor Lake-S Refresh или изделия семейства Bartlett Lake-S, официальный анонс которых ожидается в ближайшее время.

Доступны два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-5600 (ECC/non-ECC) суммарным объёмом до 96 Гбайт. Есть посадочные места для двух SFF-накопителей с интерфейсом SATA и коннектор M.2 M-key для SSD формата 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe) или SATA 3.0. Предусмотрено по одному слоту PCIe x16, PCIe x8 и PCIe x1. В оснащение входят три сетевых порта 2.5GbE на базе Intel I226V, один порт 2.5GbE на основе Intel I226LM, звуковой кодек Realtek ALC897 HD Audio, TPM-контроллер Infineon SLB9672VU2.0.

Возможен вывод изображения на четыре монитора через два интерфейса HDMI и два порта DisplayPort: во всех случаях поддерживается разрешение до 4096 × 2304 точки при частоте обновления 60 Гц. В набор разъёмов входят четыре гнезда RJ45 для сетевых кабелей, восемь портов USB 3.2 Gen2, аудиогнёзда на 3,5 мм, четыре последовательных порта, колодка GPIO. Питание подаётся через DC-коннектор (12–48 В). Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +40 °C. Говорится о совместимости с Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise LTSC и Linux.

