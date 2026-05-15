Мини-ПК DX-AIPlayer получил ИИ-ускоритель DX-M1 с производительностью 25 Топс

Южнокорейский стартап Deepx, по сообщению ресурса CNX Software, выпустил компьютер DX-AIPlayer небольшого форм-фактора, предназначенный для решения ИИ-задач на периферии. В устройстве соседствуют процессор Intel поколения Alder Lake-N и фирменный ускоритель DX-M1.

Новинка заключена в корпус с габаритами 95 × 95 × 55 мм, а масса составляет около 450 г. Установлен чип Intel Processor N97 с четырьмя ядрами (без многопоточности), работающими на частоте до 3,6 ГГц (TDP — 12 Вт). Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Гбайт с возможностью расширения до 16 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя eMMC — 64 или 128 Гбайт.

Упомянутый ускоритель Deepx DX-M1 выполнен в виде модуля M.2 2280 M-Key с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Он располагает 4 Гбайт памяти LPDDR5 и чипом QSPI NAND на 1 Гбит, а TDP составляет 5 Вт. Заявленная ИИ-производительность достигает 25 TOPS в режиме INT8.

В оснащение мини-компьютера входит двухпортовый 1GbE-контроллер; опционально может быть добавлен комбинированный адаптер Wi-Fi/Bluetooth (M.2 2230 E-key). Есть интерфейсы HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2 для вывода изображения, три порта USB 3.1 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два последовательных порта (RS-232/422/485), а также 3,5-мм аудиогнёзда. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Возможен монтаж на стену или монитор посредством крепления VESA. Диапазон рабочих температур — от 0 до +60 °C.

Говорится о поддержке ОС Windows 10/11, Ubuntu (20.04/22.04/24.04 LTS) и Yocto Project (v5.1), а также популярных фреймворков, включая PyTorch, TensorFlow, ONNX, Keras и Ultralytics YOLO. Цена составляет $995 за версию с 8 Гбайт ОЗУ.

