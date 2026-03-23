Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55 получил чип AMD Ryzen AI 400 с ИИ-производительностью до 91 TOPS

Компания ASUS анонсировала компьютер небольшого форм-фактора ExpertCenter PN55, предназначенный для использования в бизнес-сфере. Устройство, выполненное на аппаратной платформе AMD, подходит для работы с ИИ-приложениями. Новинка будет предлагаться в виде barebone-систем и в полностью укомплектованных конфигурациях.

Применён процессор Ryzen AI 400 поколения Gorgon Point. В частности, максимальная конфигурация включает чип Ryzen AI 9 HX 470, который объединяет 12 ядер (24 потока инструкций) с базовой частотой 2 ГГц и максимальной частотой 5,2 ГГц. В состав изделия входят графический блок Radeon 890M с частотой 3,1 ГГц и нейропроцессорный узел (NPU) с производительностью 60 TOPS. Общее ИИ-быстродействие (с учётом ядер CPU и GPU) достигает 91 TOPS.

Компьютер оснащён двумя слотами SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-5600 суммарным объёмом до 96 Гбайт. Могут быть установлены два SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe) вместимостью до 2 Тбайт каждый. В оснащение входят двухпортовый сетевой адаптер 2.5GbE (RTL8125BG), звуковой кодек Realtek ALC8233, контроллер беспроводной связи MediaTek MT7922 (Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4) или MediaTek MT7925 (Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4).

На фронтальную панель выведены порт USB 3.1 Type-C (10 Гбит/с) и два порта USB 3.1 Type-A (10 Гбит/с), а также комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. В тыльной части сосредоточены порты USB4 (40 Гбит/с; поддержка DisplayPort 2.1 и PD с мощностью 100 Вт), USB 3.1 Type-A, USB 2.0, HDMI 2.1, два интерфейса DisplayPort 1.4, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей. Питание подаётся через DC-коннектор от внешнего блока мощностью 120 Вт.

Компьютер имеет размеры 130 × 130 × 34 мм и весит 530 г. Говорится о совместимости с Windows 11 и Windows 11 IoT Enterprise. Допускается монтаж посредством крепления VESA — например, на заднюю стенку монитора.

