ASUS IoT представила защищённый индустриальный компьютер PE1000U на базе Intel Arrow Lake

Компания ASUS IoT, подразделение ASUS по выпуску умных устройств для интернета вещей, анонсировала индустриальный компьютер PE1000U в защищённом исполнении, предназначенный для систем машинного зрения, роботизированных платформ и пр.

Устройство выполнено в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартами IP40 и MIL-STD-810H. Диапазон рабочих температур простирается от -25 до +70 °C. Ребристая верхняя поверхность улучшает рассеяние тепла. Габариты составляют 63 × 110 × 160 мм, масса — около 1 кг. Допускается монтаж на DIN-рейку.

Применена аппаратная платформа Intel Arrow Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core Ultra 7 265U с 12 ядрами (2P+8E+2LPE; 14 потоков), работающими на частоте 1,7–5,3 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Xe и нейропроцессорный блок Intel AI Boost с производительностью 12 TOPS (INT8). Суммарное ИИ-быстродействие (CPU + GPU + NPU) достигает 24 TOPS. Доступны два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 64 Гбайт.

Компьютер может быть оборудован SFF-накопителем с интерфейсом SATA и SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe x4 (NVMe). Есть два сетевых порта 2.5GbE на основе Intel i226-IT, коннектор M.2 2230 E-key (CNVi, PCIe x1, USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 и слот M.2 3042/3052 B-key (PCIe x1, USB 3.0, USB 2.0 плюс Nano SIM) для сотового модема 4G/5G.

Предусмотрены интерфейсы DisplayPort (до 5120 × 3200 точек; 60 Гц) и HDMI 2.0 (до 4096 × 2160 пикселей; 60 Гц), четыре порта USB 3.1 Type-A (10 Гбит/с), аудиогнёзда на 3,5 мм, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей. Поддерживаются до четырёх последовательных портов RS-232/422/485. Питание (9–36 В) подаётся через 3-контактный DC-коннектор. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise.

