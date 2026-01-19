DeepX представила ИИ-ускорители DX-H1 V-NPU, DX-H1 Quattro и DX-M1 М.2

Южнокорейский стартап Deepx, специализирующийся на разработке чипов для задач ИИ, анонсировал ускорители DX-H1 V-NPU, DX-H1 Quattro и DX-M1 М.2. В основу решений, которые демонстрировались на недавней выставке CES 2026 в Лас-Вегасе (Невада, США), положен нейропроцессорный узел Genesis NPU.

Устройство DX-H1 V-NPU предназначено для выполнения операций, связанных с обработкой видеоматериалов: это может быть декодирование, кодирование, перекодирование и пр. Утверждается, что новинка обеспечивает снижение стоимости оборудования примерно на 80 % и сокращение энергопотребления на 85 % по сравнению с решениями на базе GPU при той же плотности каналов.

Ускоритель выполнен в виде низкопрофильной карты расширения PCIe 3.0 x16 (x8 на уровне сигналов). Он оснащён двумя аппаратными видеокодеками и двумя NPU с общей производительностью до 50 TOPS (INT8) при инференсе в реальном времени. Возможно декодирование 64 каналов H.264/265 (1080р; 30 к/с) и кодирование 32 каналов H.264/265 (1080р; 30 к/с). Секция кодирования имеет доступ к 16 Гбайт памяти LPDDR5, секция NPU — к 8 Гбайт. Упомянуты интерфейс HDMI 2.0 и флеш-модуль eMMC вместимостью 32 Гбайт. Максимальное энергопотребление составляет 40 Вт.

Решение DX-H1 Quattro, в свою очередь, оснащено четырьмя NPU с суммарной производительностью до 100 TOPS (INT8). В оснащение входят 16 Гбайт памяти LPDDR5. Ускоритель, выполненный в виде карты PCIe 3.0 x16, предназначены для выполнения ИИ-задач в дата-центрах и на периферии. Энергопотребление равно 20 Вт, диапазон рабочих температур простирается от -25 до +85 °C. Говорится о совместимости с Windows и различными вариантами Linux, включая Ubuntu.

Изделие DX-M1 М.2 представляет собой ИИ-ускоритель в виде модуля М.2 2280, выполненный на чипе DX-M1. ИИ-производительность — до 25 TOPS, а энергопотребление не превышает 5 Вт. Используется интерфейс PCIe 3.0 x4. Говорится о возможности применения устройства в системах с архитектурой х86 и Arm. Диапазон рабочих температур — от -25 до +85 °C. Упомянута совместимость с Windows 11 и Ubuntu 22.04.

