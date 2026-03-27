Сервер MSI CX171-S4056 формата 1U выполнен на платформе AMD EPYC Turin

Компания MSI расширила ассортимент серверов, анонсировав модель CX171-S4056 на аппаратной платформе AMD EPYC 9005 Turin. Среди ключевых сфер применения новинки названы сервисы облачных вычислений, сети доставки контента и платформы виртуализации.

Устройство выполнено в форм-факторе 1U с габаритами 438,5 × 43 × 770 мм. Допускается установка одного процессора в исполнении Socket SP5 с показателем TDP до 500 Вт. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-5200 RDIMM/RIMM-3DS. Во фронтальной части расположены 12 отсеков для SFF-накопителей U.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe); возможна горячая замена. Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера М.2 2280/22110 (PCIe 3.0 x2).

В оснащение входят контроллер ASPEED AST2600 (с поддержкой IPMI 2.0 & DMTF Redfish), по одному слоту PCIe 5.0 x16 для карт расширения FHHL и HHHL одинарной ширины, два разъёма PCIe 5.0 x16 OCP 3.0. Питание обеспечивают два блока с резервированием мощностью 1500 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium.

На фронтальную панель выведены по одному порту USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A. Сзади располагаются сетевой порт управления 1GbE, последовательный порт (на основе разъёма USB Type-A), интерфейсы USB 2.0 Type-A и Mini DisplayPort. Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Диапазон рабочих температур — от 0 до +35 °C. Компания MSI отмечает, что новинка подходит для дата-центров с высокой плотностью вычислительной мощности.

