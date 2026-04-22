MSI IPC выпустила индустриальный компьютер MS-C936 на базе Intel Raptor Lake-P Refresh для AIoT-приложений

Компания MSI IPC объявила о выходе индустриального компьютера небольшого форм-фактора MS-C936. Устройство предназначено для AIoT-приложений, промышленной автоматизации, построения различных терминалов и пр. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Raptor Lake-P Refresh.

Применён процессор Core i5-120U с 10 вычислительными ядрами (2Р+8Е/12T); максимальная тактовая частота составляет 5 ГГц в турбо-режиме. В состав чипа входит ускоритель Intel Graphics с частотой до 1,3 ГГц. Задействовано пассивное охлаждение.

Компьютер может нести на борту до 96 Гбайт DDR5-5200 в виде двух модулей SO-DIMM. Допускается установка SFF-накопителя с интерфейсом SATA, а также SSD типоразмера M.2 2242/2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 или SATA-3. Кроме того, предусмотрены коннектор M.2 B key 2242/3042 (PCIe x1, USB 3.2, USB 2.0, Nano-SIM) для сотового модема и слот M.2 E key 2230 (PCIe x1, USB 2.0, CNVi) для адаптера Wi-Fi. В оснащение входят звуковой кодек Realtek ALC897 HD Audio и двухпортовый сетевой контроллер 2.5GbE (Intel I226-LM). Кроме того, упомянут TPM-контроллер Infineon SLB9670VQ 2.0.

Допускается вывод изображения одновременно на четыре независимых монитора через два выхода HDMI 2.0 (4096 × 2304 точки; 60 Гц) и два порта DP (7680 × 4320 пикселей; 60 Гц; USB Type-C). Предусмотрены два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два последовательных порта, аудиогнездо на 3,5 мм, шесть портов USB 2.0 Type-A, а также по два интерфейса USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-С. Питание подаётся через DC-разъём.

Устройство имеет размеры 196 × 285 × 29 мм и весит 2,22 кг. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP40. Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +50 °C. Возможен монтаж посредством крепления VESA. Заявлена совместимость с Windows 10/11 IoT Enterprise и Linux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: