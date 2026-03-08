ИИ-облако Iren закупит 50 тыс. ускорителей NVIDIA B300

Неооблачная компания Iren объявила о заключении соглашения о покупке более 50 тыс. ускорителей NVIDIA B300. Эта сделка позволит Iren расширить общий парк установленных ускорителей примерно до 150 тыс. ед., что к концу 2026 года обеспечит доход от облачных ИИ-вычислений в размере свыше $3,7 млрд.

Закупаемые ускорители NVIDIA B300 в течение этого года будут развёрнуты в существующих дата-центрах Iren с воздушным охлаждением в Маккензи (Британская Колумбия, Канада) и Чилдрессе (Техас, США). При этом подчёркивается, что площадки компании в Чилдрессе и Канал-Флэтс (Британская Колумбия) располагают возможностями для дальнейшего наращивания вычислительных мощностей.

За последние восемь месяцев Iren привлекла $9,3 млрд в виде предоплат от клиентов, конвертируемых облигаций, лизинга и средств для приобретения оборудования. В частности, были получены $3,6 млрд на закупку ИИ-ускорителей для нужд Microsoft. Iren намерена использовать эти и другие источники средств для финансирования дополнительных капитальных затрат в размере приблизительно $3,5 млрд: деньги пойдут на покупку серверов, хранилищ, сетевых устройств и вспомогательного оборудования, а также на оплату труда. Условия соглашений предусматривают выполнение платежей после отгрузки техники — это повышает эффективность использования оборотного капитала.

«Наращивание мощностей до 150 тыс. ускорителей ставит Iren в число крупнейших мировых поставщиков облачной инфраструктуры для ИИ», — говорит Дэниел Робертс (Daniel Roberts), соучредитель и один из генеральных директоров компании. На сегодняшний день Iren управляет несколькими кампусами ЦОД общей мощностью 810 МВт. Ещё 2,1 ГВт находятся в стадии строительства, 1 ГВт — в стадии разработки. Компания, ранее фокусировавшаяся на майнинге криптовалют, переориентирует свои ресурсы на задачи в сфере ИИ.

