Обувная компания Allbirds решила стать ИИ-неооблаком NewBird AI — инвесторы в восторге

Бренд по производству обуви Allbirds объявил о смене рода деятельности на оказание облачных услуг в сфере ИИ. Как сообщает ресурс DataCenter Dynamics, на этой неделе стало известно о заключении окончательного соглашения Allbirds с институциональным инвестором о предоставлении конвертируемого финансирования в размере $50 млн, что позволит компании переориентировать свой бизнес на вычислительную инфраструктуру для ИИ. В марте она объявила о продаже большей части своих активов и интеллектуальной собственности компании American Exchange Group за $39 млн.

Полученные средства будут использованы для приобретения GPU, которые будут предлагаться клиентам, нуждающимся в вычислительных мощностях для обработки ИИ-нагрузок. Компания сменит название на NewBird AI, заявив, что поставила цель стать в перспективе «полностью интегрированным поставщиком облачных решений GPUaaS и решений для ИИ».

«Со временем компания намерена развивать свою неооблачную платформу, расширяя свои вычислительные и сервисные предложения, углубляя партнёрские отношения с операторами и клиентами, а также оценивая стратегические возможности слияний и поглощений», — заявила Allbirds. Инвесторы поддержали такое решение — акции компании выросли с $3 до примерно $19. Хотя, как отметила исследовательская фирма Constellation, новой компании потребуется гораздо больше денежных вливаний, чтобы конкурировать на рынке неооблаков.

Компания Allbirds была основана в 2015 году как производитель обуви и одежды. В 2021 году её акции начали котироваться на Nasdaq, но в последнее время компания работала с убытками, сокращала свою деятельность и закрыла ряд магазинов.

Allbirds далеко не единственная компания, кто в последние годы объявил о намерении выйти на рынок ИИ ЦОД, несмотря на отсутствие соответствующей истории. В их числе — тайваньский импортёр виски Agencia Comercial Spirits, сайт по подбору персонала Nixxy, сингапурская компания в сфере здравоохранения MaNaDr, индийская ТВ-фирма Adhikari Brothers, китайская компания по автокредитованию Cango, авиаперевозчик Jet.AI и владелец франшиз Hard Rock Cafe.

