Серверы вместо виски: тайваньский импортёр алкоголя Agencia Comercial Spirits решил вложиться в ИИ и ЦОД

Базирующийся на Тайване импортёр и дистрибутор виски и иного алкоголя намерен попробовать силы на рынке дата-центров. Компания Agencia Comercial Spirits Ltd объявила о подписании двух писем о намерениях, касающихся потенциального участия в строительстве ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания подписала письмо с провайдером облачной инфраструктуры Ricloud AI Inc. Потенциальные партнёры определили предварительные условия взаимодействия, в рамках которого Agencia будет арендовать NVIDIA B300. В частности, говорится о потенциале аренды 300 ИИ-ускорителей на сумму около $120 млн. Ricloud, облачный партнёр NVIDIA, имеет портфоло из 10 строящихся и действующих дата-центров на пяти континентах с более 3 ГВт вычислительной мощности.

Также компания подписала отдельное не обязывающее письмо о намерениях с неназванным индонезийским контрагентом относительно земельного участка площадью 50 тыс. м2 для строительства ИИ ЦОД в Индонезии.

Agencia Comercial Spirits Ltd занимается импортом и дистрибуцией виски (как бутылочного, так и бочкового), а также японского сакэ. Компания вышла на биржу Nasdaq в октябре 2025 года. В своём пресс-релизе она отмечает, что предложенный ИИ-проект является потенциальным отходом от её «исторической линии бизнеса» и связан со «значительными рисками и неопределённостью». Также отмечается, что оба письма носят необязывающий характер и что соглашения могут не принести вообще никаких плодов.

В последние годы компании, особенно в Юго-Восточной Азии, пытаются резко сменить профиль деятельности в попытке заработать на волне бума ИИ. Есть даже примеры перехода от сфер авиации и общепита к созданию дата-центров.

